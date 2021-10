Tadeu Schmidt também é favorito para o lugar de Tiago Leifert no 'The Voice'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

O apresentador Tadeu Schmidt está ganhando cada vez mais notoriedade na TV Globo . A emissora anunciou o jornalista como o novo apresentado do BBB e, agora, Schmidt também pode comandar outro reality show na emissora em 2022, o The voice Brasil .



De acordo com a informação divulgada pelo jornalista Flavio Ricco , do portal R7 , a emissora quer manter Schmidt mais tempo no ar durante o ano por causa da estratégia comercial. Porém, a TV Globo ainda não bateu o martelo porque está focada na produção da edição deste ano, que estreia na próxima terça-feira (26/10).

Tiago Leifert está confirmado na 10ª temporada do reality show musical deste ano. Ele dividirá o comando com André Marques, que fará algumas participações.

Na próxima semana, a TV Globo fará o evento Upfront 2022, em que vai apresentar ao mercado publicitário a programação em todas as mídias. Uma das principais novidades é justamente a chegada de Tadeu ao Entretenimento.

The Voice Brasil chega à décima temporada com nova dinâmica



Atuando como técnico secreto, dessa vez Michel Teló terá a missão de montar um time especial, formado por participantes que não forem aprovados nas fases das Audições às Cegas, perderem as Batalhas ou forem eliminados dos quatro times nas etapas iniciais, segundo o Gshow .

O quinto técnico assistirá a toda a competição de um lugar à parte, nos bastidores, agindo em tempo real durante as fases. Na hora certa, ele revelará seu time para todos e colocará as vozes de seu grupo para competir de igual para igual com os demais candidatos ao primeiro lugar do The voice Brasi l. A dinâmica, nunca antes vista em outras versões do reality show, promete acirrar a competição e, claro, garantir números musicais ainda mais surpreendentes.