Projeto multicultural oferece oficinas gratuitas em Sobradinho

O projeto multicultural Sarau Encart, localizado em Sobradinho na Galeria e Espaço Cultural Van Gogh, oferece oficinas artísticas gratuitas para públicos de todas as idades até o dia 31 de outubro. O projeto foi criado no ano de 2020, no ápice da pandemia, pelo músico Lula de Lima, no intuito de promover eventos abrangentes e intimistas com música, dança e poesia para a comunidade de Sobradinho.

As oficinas ocorrem durante o dia, a cada quinze dias, todos os domingos. Além disso, há apresentações multiculturais de convidados e voluntários. Na parte da noite, das 17h às 22h, ocorre o sarau com apresentações de poesias. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC).

“Escolhemos a Galeria e Espaço Cultural Van Gogh pela ocupação do espaço, já que a população não frequentava. O espaço da Galeria sempre recebe exposições e eventos mas não recebia muito público, as pessoas não se interessavam, mas hoje em dia acabou dando super certo, estamos recebendo um retorno cada vez melhor, mesmo que com apenas 50% da capacidade”, explica Janaia Montalvão, produtora do projeto e filha do idealizador, Lula de Lima.

A programação é divulgada no perfil do projeto no Instagram e também são selecionados convidados para apresentações artísticas a cada 15 dias, nos domingos. Os ingressos podem ser adquiridos no site, de forma gratuita, e todas as apresentações têm livre faixa etária, sendo realizadas na área externa da Galeria e Espaço Cultural Van Gogh seguindo todas as medidas de segurança contra o coronavírus.