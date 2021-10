Edital abre inscrições para OSC que realizará prêmio de literatura

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Secec-DF )

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) disponibilizou, nesta segunda (18/10), a convocação pública para a seleção da Organização da Sociedade Civil (OSC) responsável pela gestão da premiação do 1º Candango de Literatura. Previsto para iniciar no primeiro semestre de 2022, o concurso rompe fronteiras nacionais acolhendo escritores de países que falam a língua portuguesa. As inscrições para participar da Organização estão abertas até 17 de novembro.

“O Prêmio Candango de Literatura é uma aspiração que nasceu desde o início dessa gestão, com o objetivo de integrar a comunidade internacional de língua portuguesa. É uma forma de estimular e valorizar os escritores nesse momento delicado”, destaca o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues.

A Organização, em parceria com a Secec, ficará responsável pela gestão de todo o concurso, do lançamento à entrega do Prêmio Candango de Literatura. A instituição possui o aporte de R$ 1 milhão. O concurso será dividido em seis categorias: Romance, Poesia, Conto, Prêmio Brasília, Capa e Projeto Gráfico, e duas linhas que estão destinadas a iniciativas de incentivo à leitura (Geral e PcD/Pessoa com Deficiência).

Para os interessados em fazer parte da OSC, é necessário elaborar uma proposta detalhada com planejamento técnico e financeiro, detalhamento de ações e cronograma de trabalho, conforme especificado no Edital 30/2021. As propostas devem ser encaminhadas no e-mail: premiocandangodeliteratura@cultura.df.gov.br.