Inscrições abertas para a 1ª Mostra Samambaia de Cinema

O evento a ser apresentado em formato digital pretende incrementar as visões sobre o cinema de Samambaia - (crédito: Internet/ Reprodução)

Há um mês da realização da 1ª Mostra Samambaia de Cinema, as inscrições seguem abertas até 27 de outubro. O evento trará apresentação de oito curtas-metragens realizados no DF. As obras selecionadas receberão cachê de R$ 300 pela exibição. Os filmes não precisam ser inéditos, mas sim produzidos a partir de 2017 por moradores do DF.

Em formato digital, o evento será entre os dias 20 e 24/11. A perspectiva das produtores culturais criadoras é suprir a necessidade da difusão de novos olhares sobre a cidade e o estabelecimento de laços de identidade junto a espectadores.

Para inscrição, basta acessar o formulário no site. Filmes devem ter até 25 minutos e contemplar gravação no Distrito Federal. Há limites para a participação de profissionais que não atuem no Distrito Federal. O resultado da seleção virá em 5/11. Bate-papo com curadoras, roda de conversa com as equipes realizadoras dos filmes e atividades formativas estão previstas, junto com debates e workshop.



