Netflix divulga a data de estreia do remake da série 'Rebelde'

CB Correio Braziliense

A Netflix compartilhou, nesta quarta-feira (20/10), o videoclipe com a música tema de Rebelde. A produção audiovisual é estrelada por Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Selene, Sergio Mayer Mori, Azul Guaita, Franco Masini, Jerónimo Cantillo e pela brasileira Gigi Grigio. A plataforma de streaming também divulgou a data de lançamento da nova versão de Rebelde, prevista para iniciar entrar no catálogo dia 5 de janeiro de 2022.

O remake da novela escrita por Pedro Damián é baseado também na história Rebelde way, de Cris Morena. A Netflix adquiriu, no ano de 2018, os direitos sobre a trama, que acompanha o internato Elite Way School.

A versão de Rebelde, escrita por Pedro Damián, estreou no ano de 2004, no México, e foi transmitida pela emissora Televisa. No Brasil, a produção foi transmitida pelo SBT entre os anos de 2005 e 2007, tornando-se um fenômeno entre o público jovem. A nova versão de Rebelde, produzida pela Netflix, foi gravada no México e recebe artistas latinos do ramo musical que já atuaram em produções mexicanas.