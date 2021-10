Funk, afrofeat, trap e música latina embalam Conceito Bar no sábado

CB Correio Braziliense

A parceria entre a Orbi Produtora e o Conceito Bar é uma boa opção para quem quer curtir uma noite com amigos em segurança. O Palco Obi 2ª Edição vai entrar com um line-up de peso, neste sábado (23/10), com os DJs Jojo Baby, Kel, Novin Yarp, PiátheKid, PTL Crew e Kashuu, servindo trap, funk, afrobeat e música latina.

O evento vai ocorrer no Conceito Bar, localizado no Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 3, bloco C. O valor da entrada é de R$17,50, e pode ser adquirida antecipadamente. A quantidade de ingressos é limitada, devido às medidas de segurança contra a pandemia.

Obi Produtora

Selo e produtora cultural, a Obi é formada por artistas do Distrito Federal impulsionados pelos estudos de estudiosos que estão trabalhando para incentivar uma nova cena hip-hop e a cultura negra.

A Obi é dividida em quatro braços de atuação: Obi Music, ligada a produção fonográfica; Obi Audiovisual, que produz vídeos institucionais, curtas, clipes, entre outras ideias ligadas à área; Obi Eventos, focada em festas, shows, festivais e afins; e a Obi Lab, a parte acadêmica, que propõe ser um espaço de capacitação técnico e intelectual em primeiro momento interno para poder basear o restante da produção da comunidade.

Palco Obi

23 de outubro, Conceito Bar, localizado no SIG. R$17,50. Proibido para menores de 18 anos.