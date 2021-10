Espasmos musculares atrasam novo show de Celine Dion em Las Vegas

AF Agência France-Presse

(crédito: Alice Chiche / AFP)

Celine Dion adiou um novo show em Las Vegas porque está sofrendo de "espasmos musculares severos e persistentes" que a impedem de ensaiar.

A vencedora do Grammy estava agendada para se apresentar no recém-construído Resorts World Theatre em novembro próximo e janeiro e fevereiro do ano que vem.

"Estou com o coração partido por isso", disse ela em um post no Instagram nesta terça-feira (20). "Minha equipe e eu temos trabalhado em nosso novo espetáculo nos últimos oito meses, e não poder estrear em novembro me entristece além das palavras".

"Agora, tenho que me concentrar em melhorar (...) Quero superar isso o mais rápido possível", acrescentou.

Em um comunicado, Dion disse que tem "experimentado espasmos musculares severos e persistentes que a impedem de agir".

Os médicos a estão avaliando e tratando, ela disse, mas enquanto isso seus sintomas "a proíbem de participar dos ensaios para o novo show".

Sua turnê "Courage World Tour", a primeira sem o marido-empresário René Angelil, que morreu de câncer em 2016, deve ser retomada em março.