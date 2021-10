Fabrício Carpinejar é o convidado dos Diálogos contemporâneos nesta quinta

NM Nahima Maciel

(crédito: Beatriz Reys/Divulgação)

O escritor Fabrício Carpinejar é o convidado desta quinta-feira (21/10) na série de encontros Diálogos contemporâneos. Com o tema Liberdade, neuroses e depressão em um mundo em mutação, o autor de Coragem de viver vai falar sobre como a pandemia afetou a vida de milhares de pessoas. A conversa terá mediação da jornalista Conceição Freitas.

Carpinejar vê no evento uma possibilidade de aprofundar um tema e de interagir com o público. O formato, ele acredita, ajuda a refletir de maneira mais específica. "Acredito que esse é um espaço de densidade para reflexão para avaliarmos as consequências culturais da pandemia", diz. "O roteiro foge do formato padrão de uma hora, é uma conversa longa, sempre com mediador local, para acentuar as características locais. E tem aquela abertura para o público interagir e dar seu depoimento. O Diálogos vai em busca dos testemunhos de resiliência criativa. Como viver da arte de modo autossustentável? O quanto a restrição da cena artística pode gerar um movimento de engajamento literário?", questiona o escritor.



O encontro está marcado para 19h30 no Centro Cultural Taguaparque, nesta quinta (21/10), e no mesmo horário no Ginásio de Esportes de Sobradinho, nesta sexta (22/10). O debate também será transmitido on-line no canal do YouTube do evento para quem não quiser comparecer. Frabrício Carpínejar é autor 47 liros e recebeu mais de 20 prêmios ao longo da carreira. Ele também é comentarista do programa Encontro com Fátima Bernardes. Ele já escreveu sobre a pandemia no livro Colo, por favor, lançado em maio de 2020.