Formado pelos irmão Lynch, The Driver Era lança álbum ‘Girlfriend’

(crédito: MK Sadler)

Formado pelos irmãos Ross e Rocky Lynch, o duo The Driver Era lançou, na última sexta-feira (15/10), Girlfriend, o esperado segundo álbum do grupo. Ao longo de 15 faixas, o trabalho, que sucede o disco de estreia X, realça o traço experimental da dupla, passando por gêneros como o R&B e o pop.

“Nós nos esforçamos e botamos muito amor e energia nessas músicas”, conta Ross Lynch em entrevista ao Correio. “Nós definitivamente nos divertimos criando este álbum e os fãs parecem estar se divertindo também”, afirma o artista também conhecido pelas séries Austin & Ally, da Disney, e O mundo sombrio de Sabrina, da Netflix.

Em 2020, Ross e Ricky, assim como diversos artistas, se viram obrigados a adiar a primeira turnê mundial devido à pandemia da covid-19. Com isso, os irmãos aproveitaram a brecha nas agendas para focarem na vida pessoal. “Nós aproveitamos a pandemia para dar uma pausa no trabalho, porque nós temos feito música por muito tempo. Eu acho que nós estamos entrando no nosso 12° ano estando em uma banda que faz turnê pelo mundo inteiro, então nós meio que aproveitamos essa oportunidade para diminuir o ritmo”, explica Ross Lynch se referindo ao R5, antiga banda da dupla.

No entanto, assim que a pandemia deu indícios de estabilidade, os artistas começaram a trabalhar no projeto que viria a se tornar o Girlfriend. “Quando as coisas começaram a melhorar, nós começamos a nos animar de novo e voltamos para o estúdio. Para nós, a música tem que ser algo muito animador, tem que nos atrair, não existiam muitas coisas acontecendo no início da pandemia, então nós não estávamos nos sentindo muito inspirados”, relembra Ross.

Criado no estúdio construído dentro da casa dos irmãos, o álbum foi inteiramente composto e produzido pelos dois. “Nós gostamos de fazer as coisas desta forma, funciona para a gente. Nós realmente gostamos do produto que estamos criando, eu sinto que é muito especial e, às vezes, quando você traz outras pessoas para participarem, pode estragar isso. Nós sentimos que temos uma coisa boa fluindo, então definitivamente vamos fazer mais coisas só nós dois”, adianta Ross.

Como resultado, Girlfriend reflete as diferentes influências de Ross e Ricky, que sempre procuram experimentar musicalmente nos trabalhos da dupla. “Nós temos brincado que este álbum tem algo meio Rihanna, Pharrell [Williams], Drake e Dr. Dre, tudo misturado. Uma vez, alguém nos disse que nosso som é um híbrido de Childish Gambino e Foster the People, então tem um pouco disso no disco”, pontua Rocky Lynch.

Em novembro, os irmãos finalmente dão início à tão esperada turnê mundial do The Driver Era, que passará pelo Brasil em maio de 2022. “Nós temos alguns fãs mais antigos que já foram de 50 até a 100 shows nossos. Eu juro! Existem pessoas que vão a todos os nossos shows, então com certeza será muito legal vê-las de novo”, comemora Ross. Agora, com dois álbuns na bagagem, os irmãos terão que fazer a difícil escolha de quais músicas farão parte da setlist da turnê. “Nós estávamos trocando mensagens sobre isso ontem. Provavelmente umas quatro ou cinco músicas ficarão fora do show, porque temos muitas para tocar agora”, aponta Rocky. “Podemos nos inspirar no Bruce Springsteen e fazer shows de quatro horas”, brinca Ross.

Mesmo com o recém-lançado disco e às vésperas da nova turnê, a dupla já está pronta para os próximos passos. Segundo os irmãos Lynch, oito novas músicas deverão ser lançadas muito em breve. “Nós queremos ter certeza que existem pessoas que irão amar o produto da mesma forma que nós amamos criá-lo, então esse é meio que nosso próximo passo”, finaliza Ross.





*Estagiária sob supervisão de Pedro Ibarra