Um anúncio feito pelo Twitter deixou os amantes do rap ansiosos. “Voltamos! Em breve novidades”, diz a publicação do perfil oficial do Racionais Mc’s. Considerado o maior grupo de rap da história da música brasileira, eles retornam às atividades após um período de paralisação por conta da pandemia da covid-19. A última publicação do perfil havia sido em 7 de maio.

A formação do grupo é datada de 1988, na zona sul da capital paulista, e tem como membros Edi Rock, Mano Brown, Ice Blue e KL Jay. De lá pra cá, eles já lançaram quatro álbuns: Raio X Brasil (1993), Sobrevivendo no inferno (1997), Nada como um dia após o outro dia (2002) e Cores & Valores (2014).

Em 2018, o Racionais Mc’s ganhou destaque por causa do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que selecionou o álbum Sobrevivendo no inferno como material de estudo para o certame.

As canções do grupo são marcadas pela denúncia da destruição da vida dos jovens negros e periféricos do Brasil. O trabalho também é marcado pelo combate ao racismo estrutural e suas ligações com a violência policial e a brutalidade do crime.