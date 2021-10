CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação )

O projeto O maestro e o palhaço leva arte circense às praças do Distrito Federal. A programação, prevista para ocorrer a partir deste sábado (23/10) segue até 31 de outubro e possui entrada franca. A iniciativa pretende retomar espaços de brincar e brincadeiras, realizando apresentações circenses, oficina de construção de brinquedos e contação de histórias. Os locais escolhidos para a realização do projeto são: Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Vila Telebrasília e Vila Planalto.

A contação de histórias será comandada pela apresentadora Déborah Paiva, que levará duas histórias autorais, com narrativas lúdicas e mensagem de conscientização sobre a proteção da natureza. Tico e a agrofloresta e Maricota — quero sombra e água fresca são as obras escolhidas pela artista.

As oficinas de construção de brinquedos ensinarão aos participantes técnicas de confecção de brinquedos tradicionais da infância, utilizando materiais recicláveis. O projeto O maestro e o palhaço é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC) e conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, do Ponto de Cultura Waldir Azevedo e da Agenda Cultural de Brasília.



Programação:

O Maestro e o Palhaço - Arte nas Praças

De 23 a 31/10. Aos sábados e domingos.



23/10 - Núcleo Bandeirante - Praça em frente à Administração - 10h

24/10 - Candangolândia - Praça da Bíblia - 15h

30/10 - Vila Telebrasília - Praça da Resistência - 15h

31/10 - Vila Planalto - Praça da Igrejinha (N. Sra. Pompeia) - 15h