Projeto Sesc Humor de 5ª contará com stand up de Daniel Villas Bôas

CB Correio Braziliense

(crédito: Fotografo Rodrigo Carletti)

O evento humorístico acontece nesta quinta-feira (21/10), no teatro Paulo Autran, localizado na unidade de Taguatinga Norte, em formato híbrido. Dentre as atrações estão os humoristas Daniel Villas Bôas e Fernando Booyou, e o ator Leônidas Fontes.

O projeto Sesc Humor foi idealizado em 2015, com a intenção de abrir portas dos teatros aos artistas de comédia. Por expressar a subjetividade e a manifestação artística, os palcos do projeto contam com artistas profissionais e iniciantes no stand up.

“Esta é a segunda edição do Projeto Sesc Humor de 5ª em 2021. Nesta versão híbrida, teremos transmissão pelo canal do YouTube do Sesc-DF e presença restrita de público, mas quem ganha são os apreciadores da comédia. Estamos aguardando o público, todos são bem-vindos”, pontua Diógenes Tavares Rossi Junior, assistente técnico do Sesc-DF responsável pelo teatro.

Para aqueles que não puderem ir ao teatro, o evento também será transmitido pelo canal do YouTube do Sesc-DF. A classificação indicativa é de 16 anos, o espaço físico tem capacidade de 30% (60 poltronas) para o público. A entrada é franca e os ingressos podem ser obtidos pelo sympla.