Casamento de Ozzy e Sharon Osbourne será tema de filme biográfico

AE Agência Estado

(crédito: Rich Fury/AP/Divulgação)

O relacionamento de Ozzy Osbourne e Sharon Osbourne vai virar filme. Segundo o site norte-americano Variety, o longa será produzido por Sharon. Ainda sem um título oficial e sem data de estreia definida, o filme está em desenvolvimento pela Sony Pictures e a Polygram Entertainment.

"A nossa relação foi muitas vezes selvagem, insana e perigosa, mas foi o nosso amor imortal um pelo outro que nos manteve juntos. Ficamos felizes de levar a nossa história para a tela", disse Sharon Osbourne ao site.

O roteiro dessa história está sendo escrito por Lee Hall, que assinou a cinebiografia de "Rocketman", que fala sobre a vida e carreira de Elton John. Foi confirmado que as canções do Black Sabbath e da carreira solo do roqueiro poderão ser usadas na trilha sonora.

Ozzy e Sharon se casaram em 1982, e tiveram três filhos: Aimee, Jack e Kelly Osbourne. A dinâmica da família foi exibida no reality show "The Osbournes", entre 2002 e 2005 pela MTV.