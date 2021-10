Festival CoMA retorna com atividades on-line e presenciais gratuitas

CB Correio Braziliense

(crédito: Camila Koproskipng)

O Festival CoMA retorna este ano com edição gratuita e com atividades on-line e presenciais. O evento, que ocorre entre 25 e 31 de outubro, propõe três diferentes trilhas: “Consciência”, apresentando as três ecologias que compõem a vivência de cada um, “Futuros”, que reflete sobre propósitos e seus impactos, e “Arte”, um passeio por produções atuais que irão dialogar junto ao ambiente do festival. As guias são diluídas em diferentes formatos de atividades, como as rodas de conversas intituladas “inspirações coletivas”, as oficinas e as experiências artísticas.

Com programações diárias, durante os sete dias de festival, o público poderá acompanhar todas as três trilhas que guiam o evento pelo canal do festival do YouTube. A ideia é que possam conferir tudo sem ter que escolher entre uma atração e outra.

Como parte da trilha da Arte, o festival também preparou uma Mostra de Videoarte com a curadoria de João Angelini, Já somos outros mundos possíveis. Os artistas que irão compor a mostra trazem múltiplas manifestações artísticas, e ficarão disponíveis durante todo o evento no site oficial do CoMA, na aba “Mostra”. Nomes como Pietra Souza, Helô Sanvoy e Alice Yura integram as exibições.

Não é necessário fazer inscrição prévia para as atividades, exceto as cinco oficinas oferecidas pelo festival, para as quais podem ser feitas pelo site do CoMA, onde também é possível conferir toda a programação e mais detalhes.