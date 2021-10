Versos de livro de Bruno Lara exploram o relacionamento humano

JC Júlia Cândido*

Com 67 poemas que falam sobre relacionamentos humanos, paternidade, política, espiritualidade e arte, o livro Presente em poesia, de Bruno Lara, é também uma coletânea de versos que pretende resgatar as noções de sensibilidade e solidariedade. “Eu quis retratar a brutalidade que existe no olhar das pessoas por causa do sistema em que a gente vive, tentando ao longo do livro resgatar a sensibilidade, a solidariedade das pessoas. O título é porque eu acho que um dos presentes mais importantes que a pessoa pode receber é uma flor ou livro de poemas, que diz tanto sobre o que a gente sente, é tão sincero e intimista, que é um presente e tanto”, explica Bruno, que lanbçou o livro durante uma live no Instagram na quinta-feira (21/10).

Jornalista formado pela Universidade de Brasília, Lara sempre escreveu artigos de opinião e crônicas, mas conta que tinha o desejo de colocar no papel o que via e sentia ao observar como as pessoas se relacionam entre elas e consigo mesmas. “Eu escrevo muito sobre artigos de opinião e crônicas, há 10, 15 anos, mas já escrevi poemas antes, e quis escrever de novo, mas nunca tive esse impulso", conta. "Fui em uma aula de teatro e o exercício era ler um poema, e quando li, me senti tão bem, mas tão bem, que funcionou como um estalo para eu canalizar essa necessidade que tinha de escrever e lançar poemas. Me inspiro tanto em mim como nas outras pessoas, eu vejo gente na rua e tento sentir e entender o que essa pessoa sente, é mais uma percepção minha.”

O intuito de Bruno é de conseguir sensibilizar as pessoas para assuntos nocivos à saúde mental e ensinar os leitores a terem um olhar mais solidário e sensível. Paternidade é um dos assuntos do livro e o jornalista conta que se emociona ao ver que as pessoas se identificam com sua vivência. “O capítulo sobre paternidade é dedicado para minha filha de 2 anos, a Gabriela. Inclusive, esse é o nome do capítulo. Gosto muito quando alguém lê e vem me falar que justo aquele capítulo foi o que mais tocou, eu realmente me sinto realizado", diz. "O livro é dedicado para todas as pessoas que têm necessidade de sensibilidade, que estão cansadas das desigualdades, das opressões, dos maus relacionamentos que a gente se mete, é como um desabafo que eu quero que as pessoas leiam, e depois se sintam melhores, porque a poesia é uma forma essencial de desenvolvimento pessoal.”

