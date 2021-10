Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (24/10)

OQ Oscar Quiroga

Superiores e inferiores



Informação é um ingrediente que funciona como uma semente que tua mente e coração acolhem para germinar e servir ao propósito de tua formação, que é um processo contínuo. A desinformação funciona no sentido contrário, te desestrutura e distorce, mas com ar de que tu sabes algo que as outras pessoas desconhecem, servindo ao propósito de estimular tua vaidade e te convencer de que estás na crista da onda, longe da chusma, que nada sabe. Todo ser humano deseja ser único e original, se sentir superior aos outros, especial, ungido pela luz do conhecimento. Porém, isso não é algo que possa resultar de tu passares para frente uma frase ribombante nas redes sociais. Se queres ser superior, então serve aos que consideras inferiores, porque nas redes universais, só é superior o que serve aos inferiores.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Chega uma hora em que se torna imprescindível parar de pensar, e começar a agir. Aí sim as coisas tomam um rumo definido, porque no mundo das ideias, as pretensões ficam mudando e se transformando o tempo inteiro.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para sua alma ficar confortável e segura, muita coisa ainda precisaria acontecer. Por enquanto, o que você tem disponível é a natureza dos vínculos que estão em formação na atualidade. Não é pouca coisa.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Enfrentar os perrengues e os aproveitar para melhorar, esse é o caminho, essa é a vida bem vivida. Porém, nem sempre nos sentimos com essa bola toda, em muitos casos pretendemos nos esconder e que o mundo nos esqueça.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Apesar de que sua alma não entende muito bem o que está em andamento, as informações chegam a você em forma de sensações antes de passarem pelo crivo da razão. Por enquanto, é suficiente sentir e pressentir.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Reunir as pessoas com que sua alma se sente confortável e segura é uma boa maneira de recuperar o fôlego e voltar a entrar no jogo. Talvez não seja nada fácil fazer isso, porém, insistir nesse sentido é auspicioso.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Palavras de alento sempre ajudam, mas se ficar só nelas, desalentam rapidamente também, porque o único alento que realmente vale a pena é o de enxergar as coisas acontecendo. Aí sim a alma se alenta toda.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tudo mudou, tudo é muito diferente do que você pretendia, mas se você se adaptar com rapidez, você verá que a emenda saiu melhor do que o soneto. É tudo uma questão de adaptação e aproveitamento do que é disponível.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Agora, que tudo parece estar virando ao seu favor, é justamente a hora em que você precisa administrar os acontecimentos com máxima sabedoria, dando tempo ao tempo, não se precipitando em razão de coisa alguma.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ter a razão ou não, essa questão é irrelevante. O que importa, neste momento, é que haja alguma troca, porque só através dessa dinâmica os relacionamentos adquirem sentido e significado. Que troca há em seus relacionamentos?



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O superior serve ao inferior, esta é a lei do Universo. Porém, como tudo o mais, nossa humanidade inverte as coisas e, por aqui, pretendemos nos sentir superiores para que os que consideramos inferiores nos sirvam.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para que tudo que você precisa fazer não seja pesado nem constrangedor, você precisa se envolver nas tarefas como se fosse a melhor coisa do mundo, como se a vida lhe entregasse tesouros através disso.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Você precisa saber que os dilemas só podem ser resolvidos através de ações práticas e concretas, porque se ficar tempo demais ruminando diversas e contraditórias razões, o único que conseguirá é congestionar a alma.