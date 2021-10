Alec Baldwin foi informado que arma era segura antes de disparo que matou Halyna Hutchins

BBC Geral

Jim Weber/The New Mexican Alec Baldwin disse que está cooperando com a polícia

A arma que o ator Alec Baldwin disparou em um set de filmagem na quinta (21), matando a cineasta Halyna Hutchins, foi entregue ao ator por um assistente de direção que disse que a pistola era segura, de acordo com informações presentes em um pedido de busca e apreensão.

O pedido foi autorizado pela Justiça de Santa Fé, nos EUA, na sexta (22) e revelou mais detalhes sobre a morte de Hutchins durante filmagem do longa metragem Rust.

O diretor assistente Dave Halls não sabia que a arma tinha munição de verdade e afirmou que ela não estava carregada gritando "arma fria", segundo o documento judicial.

Além de Hutchins, o diretor Joel Souza, de 48 anos, que estava ao lado dela, foi atingido no ombro, mas sobreviveu. Ele foi levado a um hospital e depois liberado.

A roupa que Baldwin usava ficou manchada de sangue e a arma foram levadas como prova, assim como munições e outras armas cenográficas usadas na filmagem.

Baldwin foi interrogado pela polícia, mas até agora ninguém foi formalmente acusado de algum crime por causa do episódio.

Além de protagonizar o filme - uma história de velho-oeste - o ator também era produtor do longa. Baldwin afirmou que estava cooperando totalmente com a polícia do condado de Santa Fé, no Estado americano do Novo México.

"Estou com o coração partido pelo marido dela, seu filho e todos que conheciam e amavam Halyna", escreveu Baldwin no Twitter. "Não existem palavras para descrever meu choque e tristeza envolvendo esse acidente trágico que tirou a vida de Halyna Hutchins, uma esposa, mãe e colega admirada."

Problemas na gravação

Hutchins era ucraniana e cresceu em uma base militar soviética no Ártico. Ela estudou jornalismo em Kiev e trabalhava em Los Angeles. Foi descrita como uma "estrela em ascensão" pela revista American Cinematographer em 2019.

Ela foi diretora de fotografia do filme Arqui-inimigo, dirigido por Adam Egypt Mortimer, no ano passado, e agora trabalhava na filmagem do longa Rust.

De acordo com o jornal Los Angeles Times, meia-dúzia de membros da equipe de câmeras do filme haviam pedido demissão algumas horas antes da tragédia por causa das condições de trabalho na filmagem, em uma praia próxima à cidade de Santa Fé.

Os trabalhadores afirmaram que combinado era que ficassem em um hotel em Santa Fé, mas após o início das gravações eles tinham que dirigir 80km todos os dias para ir de Albuquerque ao local das filmagens.

A BBC obteve um documento com uma lista de que membros da equipe estavam na escala para trabalhar no set naquele dia. Entre eles havia uma pessoa responsável por checar a segurança das armas, Hannah Gutierrez Reed, que trabalhava nesta função há pouco tempo, segundo o Los Angeles Times.

A arma cenográfica que Baldwin disparou tinha uma munição de verdade, de acordo com um e-mail enviado pela Aliança Internacional dos Trabalhadores de Palco para seus membros, diz a revista Variety.

No filme que estava sendo gravado, Rust, Baldwin era o protagonista - um fora-da-lei cujo neto foi sentenciado à morte por conta de uma morte acidental.

Incidentes como o que aconteceu na gravação de Rust são muito raros. Armas de verdade muitas vezes são usadas em gravações, mas são carregadas com pentes vazios, que fazem barulho e produzem faíscas, mas não emitem um projétil.

Em 1993, o ator Brandon Lee - filho de 28 anos de Bruce Lee - morreu nas filmagens do filme O Corvo, após ser atingido por um disparo de arma cenográfica com uma munição de verdade.

