Camilla de Lucas se pronuncia após acusação de destratar repórter

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Kelly Fuzaro/Globo. Revista - Moda Cintos 24;10. Camilla de Lucas, usando os cintos Corrente de Metal Elos e Corrente de Metal Dupla, da Virg?nia Cavalheiro.)

Nesta sexta-feira (22/10), Camilla de Lucas surgiu revoltada em seu instagram após ser acusada pelo TV Fama , da Rede TV , de destratar uma repórter durante um evento.

A Vice-campeã do BBB 21 foi embaixadora do evento e disse que falou com todos os presentes, e que não ouviu quando a jornalista a chamou para uma entrevista.

"O povo é capaz de fazer o que for para prejudicar o outro. As pessoas estão doentes atrás de notícias, de ibope. Eu participei de um evento que estava cheio, lotado, tirei fotos, falei com todo mundo e ia dar mais entrevistas", começou.

Camilla aproveitou para dar uma cutucada no formato do programa, e disse que o barulho fez com que ela não escutasse a repórter: "E eu não ouvi uma repórter de um jornal sensacionalista me chamando, porque estava um barulho. Gente, pelo amor de Deus, eu nem ouvi a mulher me chamar".

"Ninguém chegou do meu lado com microfone. Eu respeito a todos os repórteres que estavam lá trabalhando, fotógrafos, jornalistas, todo mundo. Mas eu não ouvi", afirmou.

Na última quinta-feira (21/10), o TV Fama se pronunciou sobre o assunto no programa e repudiou a atitude de Camilla de Lucas.

"Após desrespeitar a equipe do TV Fama, a ex-BBB Camilla de Lucas deixou de ser seguida no Instagram pelo programa em um ato de protesto. O assunto foi comentado durante esta quinta-feira (21) nas redes sociais. A apresentadora Alinne Prado ainda mandou um recado à ex-BBB: "Adeus, Camilla", postou o perfil da atração no instagram.