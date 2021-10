Fala,zé Humor

CB Correio Braziliense



Mosquito, o Nietzsche numa mesa de bar

“Por que domingo passa tão rápido e a segunda-feira parece ter 48 horas?”

“Vacinado com duas doses e o livro de Vicente Sá na mão, tem coisa melhor?”

“Sim, conheci Arleudo no Beirute! O coração que sorria”

“Um chope bem gelado espanta qualquer mau-olhado”

“Meu anjo da guarda já entrou na Justiça contra mim umas 10 vezes. Todas por danos morais”

Perguntar não ofende

Cadê a ema que fugiu da cloroquina?

Intolerância

Como é triste a vida de um homem que late

Enquanto isso, no Ministério da Economia

“O dólar subiu hoje?”

Poeminha

Morro do que há no mundo:

do que vi, do que ouvi.

Morro do que vivi.

Cecília Meireles

Um abração!!!! (desses de pra sempre)