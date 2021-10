Alex Escobar revela expectativas sobre chegada ao Fantástico: 'Ansiedade'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação)

Após a saída de Tadeu Schimidt do Fantástico , já que foi o escolhido da TV Globo para apresentar a próxima edição do Big brother Brasil 22, o jornalista Alex Escobar é quem assumirá o quadro esportivo do Fantástico.

Neste sábado (23/10), Alex foi um dos convidados do programa É de casa contou o que espera da nova experiência. Ele também falou como está sendo a preparação.

"Tem ansiedade, sim. Pelo tamanho da missão, né? Pelo sucesso que o Tadeu faz no Fantástico. São 14 anos [apresentando]. E agora a missão é minha, um desafio enorme, mas a minha alegria é do tamanho do desafio", garantiu Escobar. "Estou há 11 anos no Globo Esporte e veio em uma boa hora para dar uma saculejada. Vou adorar conversar com os cavalinhos", disse o apresentador.

Ele ainda revelou que conversou com o veterano do quadro esportivo e disse sobre os projetos para o quadro dominical. "Eu conversei muito com o Tadeu e vou passar os três próximos domingos com ele. Até falei pra ele: 'Não se preocupa comigo, faz o teu trabalho, vou ficar aqui de sombra olhando como tudo funciona, todo o processo'. [O expediente] Começa às quatro da tarde, com os jogos de domingo e vai até as onze e pouco da noite, quando vai pro ar mesmo. Quero observar pra já ir pensando como vou fazer do meu jeito", explicou Escobar.

Ainda no programa, Tati Machado , que estava vestida de vidente, perguntou se Escobar aceitava dançar. "Topou todas as nossas brincadeiras e precisa dançar uma música porque o mico é em rede nacional mesmo", disse a apresentadora.



Escobar até tentou fugir, mas não conseguiu. Nas redes sociais, o público aprovou a dança de Alex Escobar.

Vale lembrar que, durante o programa Fantástico, Tadeu foi interrompido com o som do Big Fone, que anunciava sua presença no comando do reality mais vigiado do Brasil.