Anitta participa de evento global sobre sustentabilidade junto com Obama

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Youtube/Reprodução)

No último sábado (23/10), Anitta participou do mesmo evento que o ex-presidente norte-americano Barack Obama . A estrela pop esteve ao lado de algumas personalidades que também participaram do Dear Earth.



O evento é um especial do youtube Originals que visa conscientizar sobre as mudanças climáticas no planeta e postaram vídeos exclusivos para apoiar a causa. Outros convidados do Dear Earth são: BLACKPINK , Billie Eilish e Jaden Smith .

"Sendo uma garota do Rio, eu cresci com a poderosa Amazônia no meu quintal. Eu conheço seu poder e beleza e o quanto ela faz para cuidar e proteger todos nós. A natureza tem sempre cuidado de nós. Está na hora de fazermos o mesmo. Então vamos fazer isso! Essa é para você, Rio", declarou a artista no especial.

Anitta cantou seu mais recente hit, Girl from Rio. Enquanto performava, mensagens de conscientização tomavam a tela: "A Amazônia representa mais da metade de toda a floresta tropical remanescente do mundo. Cerca de 1/5 da água doce do planeta passa por ela. Não podemos parar o aquecimento global sem salvar a Amazônia". O ex-presidente Barack Obama e outras figuras importantes, como Papa Francisco , discursou no Dear Earth.

Anitta é mentora em nova competição de canto da Billboard



Anitta segue conquistando seu espaço cada vez mais no mercado internacional e depois de ser uma das mentoras do La voz México , em 2018, a brasileira vai retomar seu papel de mentora, dessa vez em uma nova competição de canto da Billboard .

A Billboard anunciou Anitta como uma das mentoras do Billboard NXT, competição em parceria com a Samsung que busca um novo grande talento da música estadunidense.

O papel de Anitta no Billboard NXT será o de preparar um dos três finalistas para a grande apresentação final da competição. O grande vencedor aparecerá na capa da Billboard, gravará seu primeiro single e clipe e também será convidado para o Billboard Music Awards.

A grande final do Billboard NXT, ainda sem data anunciada, será transmitida ao vivo pelo site da Billboard.