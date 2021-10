Por que seu signo astrológico provavelmente não é o que você pensa

BBC Geral

Quase todos nós sabemos qual é o nosso signo do zodíaco, mas você sabia que 86% de nós nascemos, na verdade, sob uma constelação diferente daquela que o designa?

As datas dos signos zodiacais foram estabelecidas há mais de 2 mil anos. Naquela época, correspondiam à constelação de estrelas que aparecia atrás do Sol no dia em que alguém nascia.

Mas um fenômeno astronômico, desconhecido naquela época, fez com que as constelações se movessem ao longo do tempo.

Para entender o zodíaco, é preciso levar em consideração as estrelas que estão atrás do Sol. Normalmente, sua luz é fraca demais durante o dia, embora possam ser vistas durante um eclipse.

Conforme a Terra orbita ao redor do Sol, uma constelação diferente aparece a cada mês.

Os antigos astrônomos batizaram esta faixa celeste com a palavra "zodíaco", que significa "círculo de animais".

Foram os gregos que tiveram a ideia do signo zodiacal pessoal, que determina as características da personalidade de acordo com a constelação sob a qual nascemos.

Os astrólogos gostaram da ideia, e foi aí que começaram os problemas para os astrônomos, já que os primeiros estabeleceram datas para esses signos zodiacais.

O problema, conforme explicou à BBC Radmila Topalovic, astrônoma do Observatório Real britânico de Greenwich, em Londres, é que "a força da gravidade da Lua e do Sol faz a Terra cambalear. Este efeito é chamado de 'precessão' e faz nosso planeta se comportar um pouco como um pião".

A Terra completa uma "oscilação" a cada 26 mil anos. O resultado é que, desde que os signos do zodíaco foram estabelecidos, as constelações se moveram um mês inteiro.

"Digamos que você tenha nascido no final de janeiro. Isso significa que o Sol deveria estar na constelação de Aquário, mas se você olhar bem, verá que não é assim: no dia em que você nasceu, a constelação que estava atrás do Sol era a vizinha Capricórnio."

Portanto, já não é mais verdade que o seu signo zodiacal astrológico corresponda à constelação que estava atrás do Sol no dia em que você nasceu.

E não para por aí...

O zodíaco astronômico contém 13 signos: os doze que conhecemos mais um, chamado Ofiúco ou Serpentário.

Ofiúco foi deliberadamente deixado de fora do zodíaco original de dois milênios atrás, embora o Sol claramente passe na frente dessa constelação depois de passar por Escorpião e antes de chegar a Sagitário.

O motivo dessa omissão é desconhecido, mas pode ser que os astrólogos da antiguidade quisessem dividir o percurso de 360º do Sol de uma forma matematicamente agradável: 12 partes iguais, cada uma de 30º.

No entanto, as verdadeiras fronteiras que dividem as constelações, como são descritas pela União Astronômica Internacional, estão longe de serem iguais.

BBC Se você nasceu em janeiro... é aquariano ou capricorniano?

Por exemplo, Ofiúco fica atrás do Sol 19 dias por ano, 12 a mais que sua vizinha Escorpião.

Portanto, se você nasceu entre 30 de novembro e 18 de dezembro, parabéns! Você ganhou um novo signo no zodíaco astronômico.

Que constelação estava atrás do Sol no dia em que você nasceu?

Se o seu aniversário é entre 21 de janeiro e 16 de fevereiro, você nasceu sob Capricórnio.

Se o seu aniversário é entre 17 de fevereiro e 12 de março, você nasceu sob Aquário.

Se o seu aniversário é entre 13 de março e 18 de abril, você nasceu sob Peixes.

Se o seu aniversário é entre 19 de abril e 14 de maio, você nasceu sob Áries.

Se o seu aniversário é entre 15 de maio e 21 de junho, você nasceu sob Touro.

Se o seu aniversário é entre 22 de junho e 20 de julho, você nasceu sob Gêmeos.

Se o seu aniversário é entre 21 de julho e 10 de agosto, você nasceu sob Câncer.

Se o seu aniversário é entre 11 de agosto e 16 de setembro, você nasceu sob Leão.

Se o seu aniversário é entre 17 de setembro e 31 de outubro, você nasceu sob Virgem.

Se o seu aniversário é entre 1º de novembro e 23 de novembro, você nasceu sob Libra.

Se o seu aniversário é entre 24 e 29 de novembro, você nasceu sob Escorpião.

Se o seu aniversário é entre 30 de novembro e 18 de dezembro, você nasceu sob Ofiúco.

Se o seu aniversário é entre 19 de dezembro e 20 de janeiro, você nasceu sob Sagitário.

