Ana Maria Braga é internada em São Paulo após sofrer queda em casa

A apresentadora Ana Maria Braga, de 72 anos, está internada no Hospital Beneficiência Portuguesa, em São Paulo. O atendimento médico foi necessário após a artista sofrer uma queda em casa, na tarde deste domingo (24/10). Apesar da internação, a assessoria da apresentadora afirma que Ana está bem.



De acordo com a assessoria, detalhes do episódio serão contados na edição desta segunda-feira (25/10) do programa Mais Você, que será apresentado por Fabrício Battaglini e Talitha Morete.

O Hospital Beneficiência Portuguesa afirmou que não há, ainda, boletim médico e que as informações oficiais serão passadas pela assessoria da artista.