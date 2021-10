Baldwin ensaiava cena e mirava arma para câmera no momento do tiro fatal

AF Agência France-Presse

(crédito: Angela Weiss / AFP)

O ator Alec Baldwin estava ensaiando uma cena em que apontava uma arma cenográfica para a lente da câmera quando atirou na diretora de fotografia Halyna Hutchins, informa a imprensa americana, que cita o depoimento do diretor do filme sobre a tragédia.

O diretor de "Rust", Joel Souza, que estava em pé atrás de Hutchins quando a arma foi disparada, disse que ouviu algo que "soou como um chicote e depois um estalo forte", de acordo com seu depoimento, liberado para a imprensa americana no domingo à noite.

Baldwin estava "sentado em um banco de igreja no set, ensaiando. Joel disse que estava olhando por cima do ombro de Halayna" quando ouviu o tiro, informou a NBC News.

De acordo com o depoimento de Souza, Hutchins "reclamou de dores e colocou a mão na barriga".

"Joel também disse que Halayna começou a tropeçar para trás e foi auxiliada a sentar no chão", segundo a NBC. "Joel explicou que estava sangrando no ombro e que conseguia ver o sangue em Halayna".

Hutchins, de 42 anos, foi atingida na quinta-feira por um tiro no peito quando Baldwin disparou a arma cenográfica - que haviam informado que era segura - durante as filmagens do western de baixo orçamento "Rust", no Novo México. Ela foi declarada morta no hospital horas depois.

Souza, de 48 anos, foi internado e recebeu alta poucas horas depois.

A polícia continua investigando o incidente e executou uma ordem de busca e apreensão no set.

Baldwin foi interrogado pelos detetives em Santa Fé e está cooperando plenamente com a investigação.

As atenções também se concentram no assistente de direção do filme, Dave Halls, que entregou a arma ao ator, e na especialista em armas da produção, Hannah Gutierrez-Reed, de 24 anos.

Até o momento, no entanto, não aconteceram detenções.

O incidente aconteceu após uma pausa para o almoço, declarou Souza em seu depoimento à polícia, que não tem certeza se a segurança da arma foi verificada novamente após o descanso.

Um operador de câmera afirmou que o incidente não foi filmado porque o elenco e a equipe ainda estavam se preparando para a cena.

Os novos detalhes foram revelados enquanto os amigos e colegas de Hutchins, muito abalados, se reuniam para uma vigília em homenagem à diretora de fotografia em Burbank, perto de Los Angeles.

A tragédia provocou um aumento nos pedidos para proibir o uso de armas de fogo reais nos sets de Hollywood.

Uma petição no site change.org reuniu mais de 22.000 assinaturas para adoção da medida e Dave Cortese, democrata eleito para o Senado da Califórnia, anunciou que apoiará um projeto de lei para proibir munição real nos sets do estado.