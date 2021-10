Risa, filme sobre a história de vencedores da NBA, estreia Disney+ em 2022

CB Correio Braziliense

(crédito: Patrick Redmond)

A plataforma de streaming Disney+ lançará Rise, novo filme baseado na história real dos ganhadores da NBA: Ginnais, Thanasis, Kostas e Alex Antetokounmpo. O longa irá mostrar a a jornada da família de nigerianos que conseguiu unir esforços para lançar três irmãos na carreira do basquete, que posteriormente se tornaram campeões da mais importante liga do esporte no mundo. Com estreia prevista para o ano de 2022 a produção é dirigida por Akin Omotoso, e produzida por Bernie Goldmann.

A produção engloba desde a saída da família Nigéria em direção a Grécia em que os pais dos irmãos protagonistas batalharam para sustentar cinco filhos, enquanto viviam sob a ameaça de serem deportados para seu país de origem. O filme vai permear todo o drama da vida imigrante dos Antetokounmpo, o primeiro contato dos meninos com o basquete, esporte que treinavam escondidos da mãe, até o momento em que buscaram a entrada na NBA. Dayo Okeniyi e Yetide Badaki interpretam, respectivamente, Charles e Vera Antetokounmpo, os pais dos atuais astros do esporte.

O longa terá dois irmãos também nos papeis principais, Uche e Ral Agada. A escolha dos dois também envolveu um fato curioso. Uche, que fará Giannis, estava trabalhando em um drive-thru em Nova Jersey quando viu uma postagem do próprio Giannis no Instagram sobre audições para interpretá-lo no filme. Uche então pediu uma folga do trabalho para fazer os testes, e acabou ganhando o papel. Após ser selecionado, ele pediu que fizessem uma audição com o irmão Ral para Thanasis, e Ral conseguiu o papel.

O longa, quem produção executiva de Giannis Antetokounmpo ainda não tem data exata de estreia, Também figuram no elenco os atores Maximiliano Hernandez, Eddie Cahill, Pilar Holland e McColm Kona Cephas Jr.