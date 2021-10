Tantas Palavras

CB Correio Braziliense

Senhora do Brasil, Aparecida

Virgem morena, que nas águas calmas

do Paraíba, apareceste outrora,

hoje ilumina o céu de nossas almas

tua visão de fulgurante aurora.

Tu, que da glória do Senhor espalmas

o meigo olhar ao pecador que chora,

bem mereceste as gloriosas palmas,

que te renderam as gerações, Senhora.

Quando floriu, nas bandas do oriente,

teu ser humilde e todo onipotente,

Mística Rosa de Jerusalém,

nosso Brasil ainda em seus verdores,

Já te esperava em catedrais de flores,

para reinares entre nós também.

Souza Prudente