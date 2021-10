Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (26/10)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Ausência presente



Data estelar: Vênus e Netuno em quadratura; Lua míngua em Câncer.



Hoje é aquele tipo de dia em que bate uma saudade louca de algo que provavelmente tu desconheças, porque nunca terias vivido, porém, mesmo assim te dá saudade.

É a saudade do encontro que poderia ter acontecido, da noite romântica que não foi, do caminho que eventualmente terias de ter escolhido, mas que acabaste em outro completamente diferente.

Tua alma sente saudade porque, mesmo não tendo experimentado o que pensa lhe faltar, pelo mero fato de imaginar essa situação, a sente tão próxima e tão familiar, mas ao mesmo tempo distante, porque não a pode tocar, que só lhe resta esse estranho sentimento de regozijo, a atualização de algo que está ausente.

Saudade é isso, uma presença ausente, uma ausência presente.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Está tudo certo, mas o mundo anda mais incerto do que nunca e, por isso, sua alma não tem como desfrutar de certezas absolutas, como desejaria. Como resultado, o caminho é tortuoso e cheio de armadilhas. É isso.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As experiências sensoriais que fazem sua alma sentir que está tudo bem, essas não precisam ser buscadas longe ou em lugares sofisticados. Essas experiências estão ao alcance da mão, desfrutando o aqui e agora.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você nunca saberá de antemão se aquilo que encanta é uma oportunidade real de evolução, ou se não se trata de mais uma fantasia, dentre as tantas que povoam a mente. Você só saberá a diferença através da prática.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Em épocas estranhas, não faria sentido agir do mesmo jeito de sempre. Em épocas estranhas sua alma tem uma margem de manobra mais ampla para, ela também, agir de forma estranha, sem se importar com as consequências.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se dedique a fazer tudo de acordo com suas crenças, porque assim você terá meios práticos de comprovar se as suas crenças são acertadas, ou se tudo não passava de um jogo de fantasias. Essa distinção é fundamental.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As pessoas que você precisa para se sentir bem, para desfrutar de companhia que brinde com segurança, elas andam por aí, estão ao seu alcance. Porém, muito ocupadas com seus perrengues. Tenha isso em mente. Só isso.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tente ser racional e ordenar tudo de acordo aos planos e necessidades, porém, não se abstenha de usar a imaginação, porque não seria possível transitar por esta parte do caminho usando apenas a razão. Melhor não.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Se você estava esperando uma oportunidade para convencer alguém sobre algo que lhe interessa, então aproveite o dia de hoje, porque seu carisma estará aumentado, magnetizando com mais rapidez todo mundo.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando você pede um sinal ao céu, não espere que esse venha mastigado, sem necessidade de você o interpretar. Todos os sinais do céu são simbólicos, e requerem astúcia de sua parte para serem decifrados. Aí sim.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se as pessoas parecem esquisitas, talvez seja porque elas andam se sentindo assim, e transparecem seus sentimentos. Procure observar de forma imparcial essas pessoas, sem as julgar de forma precipitada.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se você quiser que algo seja bem feito, assuma o comando e faça com suas próprias mãos, terceirizando o menos possível, pois, tudo que deixar nas mãos de outrem fugirá ao seu controle e, no fim, não será bem feito.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Buscar beleza, bem-estar e harmonia é legítimo, porque a alma não se nutre com os mesmos alimentos que o corpo. A alma precisa dessas condições sublimes para convencer você de que a vida continuaria valendo a pena.