Menino de 4 anos abraça personagem de filme de terror e conquista web

YI Yasmin Ibrahim*

(crédito: Reprodução/Today)

O pequeno Korbyn, de 4 anos, encantou a web com um vídeo abraçando o vilão da série de filmes de terror Halloween: Michael Myers. No vídeo, o menino está vestido de cowboy e posa para uma foto que a mãe, Amber Patrick, 29 anos, iria tirar. Contudo, ao ser surpreendido por Myers, Korbyn não se assusta e pede um abraço para o personagem.

Em entrevista para o jornal USA Today, Amber contou que é fascinada por "coisas assustadoras" e que, ao descobrir que a fotógrafa Madelin Sanchez estava realizando uma sessão de fotos com Michael Myers, ela e seu marido, Nick, aproveitaram a oportunidade.

"Eu estava tipo: 'Eu só vou gravar isso porque quero ver a reação dele porque ele diz que gosta de Michael, mas eu não sabia se ele realmente gostaria dele pessoalmente ou apenas correria para mim'", contou.

Ao perguntar para Korbyn o que ele pensava do vilão, ele respondeu "Eu o amo!", e ainda completou dizendo que Myers não é assustador. "Eu sinto que quando ele está com problemas ou talvez com medo de alguma coisa, ele sempre quer dar um abraço. Eu esperava que ele ficasse tipo: 'Michael! Michael!' ou algo assim, mas não, ele simplesmente foi direto para um abraço", explicou Amber.

Ainda segundo a mãe, o menino conhece o perigo de estranhos. "Ele conhece o perigo do estranho, acredite em mim. Eu perguntei a ele outro dia: 'Ei amigo, o que você faz se um estranho vier até você e quiser que você vá com ele e você não o conhece?', e ele me olhou diretamente nos olhos e disse: 'Digo a ele que tenho covid e começo a tossir'”, brincou.



Twitter

No Twitter, os usuários não se contiveram com a fofura de Korbyn e adoraram a reação do pequeno, e compararam a aceitar os problemas do dia a dia.

Eu aceitando minhas paranóias pic.twitter.com/b8clwAaYe9 — Vaciloscopia positiva (@mirimemiri) October 23, 2021

me ignoring the bad in someone pic.twitter.com/uUQy4CYdkE — elena gail chavira (@elenagchavira) October 22, 2021

*Estagiária sob a supervisão de Roberto Fonseca