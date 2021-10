Viridana lança álbum que retrata a vida da pessoa trans

(crédito: Divulgação)

Viridiana lança Transfusão, seu primeiro álbum de trabalho, que tem estreia prevista para o dia 4 de novembro. A produção é marcada por canções autorais com mensagens que abordam desde as relações de desejo, até as necessidades de respeito em família e sociedade. As faixas foram escritas no ano de 2020 durante o isolamento social. A produtora responsável por Transfusão é a PWR Records, que busca potencializar artistas mulheres no ramo musical, e o patrocínio fica por conta da Natura Musical.

"Em setembro de 2020, eu me inscrevi no processo da Natura Musical, que seria o projeto para viabilizar esse disco de uma forma mais profissional, enfim mais elevada, com um recurso financeiro", conta Viridiana, que foi selecionada pelo edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Rio Grande do Sul (Pró-Cultura). No estado, a plataforma ofereceu, até o ano de 2020, recursos para 39 projetos.



"Para mim, esse trabalho (o álbum) representa, primeiro, uma oportunidade de fazer a minha voz circular. Minha voz como pessoa trans não-binária. Mas também é a possibilidade de juntar o máximo de vozes trans em um disco, seja escrevendo com elas, trabalhando com elas ou fazendo com que o trabalho delas se agregue ao meu. Ao mesmo tempo, de uma forma bem pessoal, ele é um retrato de quem eu sou ", explica.

O álbum Transfusão chega às plataformas digitais junto com o videoclipe do single Tua, toda, que debate, a partir da entrega ao desejo, a vontade de um amor por completo. A gravação da produção audiovisual foi feita em Porto Alegre, no estúdio Amplo. "Tua toda nasceu de uma troca bem massa, que foi muito importante. Nesse clipe estamos lidando com assuntos de sexualidade, de desejo, do corpo agindo em outro corpo", relata Viridiana.

As canções 3x4 e Menina, fazem parte do novo lançamento de Viridiana, mas já podem ser acessadas pelo público. As duas canções possuem videoclipe que também já estão disponíveis no YouTube. Todo o projeto de Viridiana recebe a produção musical de Bel Medula e Rita Zart.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel