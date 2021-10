Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (28/10)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Egoísmo?



Data estelar: Lua quarto minguante em Leão.



Pensar em ti e buscar teu regozijo e prosperidade, se é a isso que chamam de egoísmo, então egoísta terás de ser, porque nada há mais legítimo do que isso. Mas, verdade seja dita, isso não é egoísmo.

Dizem que o maior serviço que uma pessoa pode fazer ao mundo, em nome de sua melhoria, é a autorrealização, e essa parece uma afirmação contrária ao que seria espiritual.

Porém, pensa bem, se tu te encontras numa situação boa, irradiarás bons sentimentos a todas as pessoas, conhecidas e desconhecidas, te tornando um foco de ótima influência e ânimo. Isso não pode ser chamado de egoísmo.



Egoísmo seria se, para garantir teu regozijo e prosperidade, tu atropelas os direitos alheios e empurras desgraça a todas as pessoas com que te relacionas. Só isso seria egoísmo.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Um pouco de divertimento não apenas será muito positivo para seu bem-estar e ânimo, como também servirá para lidar melhor com as pessoas, as quais se sentirão acolhidas por você, em vez de pressionadas de forma exagerada.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A alegria é a condição essencial para a evolução, e ela sustenta toda melhoria de vida. A alegria não está distante, apenas oculta sob o montão de coisas que sua alma tem de fazer, sem prestar muita atenção nelas.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há formas e formas de conseguir o que você pretende. Se você se sente no direito de reivindicar tais e quais coisas, procure usar uma estratégia agradável para isso, porque a imposição seria contraproducente.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Mudar de estado de ânimo sem prévio aviso é algo que desnorteia bastante as pessoas que não têm como adivinhar que isso seja algo natural, produto de sua misteriosa conexão íntima com os ambientes e pessoas.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Desfrutar é uma situação que requer companhia, porque sua própria natureza irradia uma influência contagiante. Dá para desfrutar na solidão, mas, com certeza, o efeito é reduzido. Compartilhar é um ato de multiplicação.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ninguém melhor do que você para administrar seus próprios recursos. Por isso, evite se dirigir às pessoas pedindo orientações que, na prática, sua própria alma poderia lhe oferecer. Aja com discrição, só isso.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O futuro não é insondável, esse conversa de forma contínua com sua alma, através da imaginação. Acontece apenas que você nunca saberá de antemão se a imaginação é mera fantasia ou manifestação de pressentimento.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A única maneira efetiva de viver o momento presente é através da ação, porque enquanto você pensa mais do que faz, com certeza o momento presente passa despercebido. Agir é a única maneira de atualizar tudo.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando você não se sentir completamente bem, procure tomar distância e se dedicar a funcionar com baixa rotação, sem exigir grande coisa de si nem tampouco das pessoas com que você se relaciona. Poupar perrengue.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Assumir riscos pode ser divertido, um jogo de adrenalina e de suportar pressão. Isso, contudo, há de ser feito num ambiente controlado, porque loucuras extravagantes são tentadoras, porém, destrutivas também.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem sempre é possível escolher as pessoas com que nos relacionamos, porque há vínculos acidentais ou mesmo incidentais às tarefas que executamos. Todos os relacionamentos, porém, são importantes.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Envolva seu coração nos afazeres cotidianos, porque assim você redescobrirá um tipo de regozijo que nutre positivamente sua alma, e que sempre está ao alcance da mão, porém, muito raramente você o desfruta. É assim.