Suspeito de matar pai de Rico Melquiades é preso em Pernambuco

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

Rico comentou no reality show que não tinha uma boa relação com o pai - (crédito: Reprodução/Playplus)

Na última terça-feira (26/10), a Polícia Civil de Alagoas prendeu o suspeito de assassinar Manuel Araújo Santiago, pai do influenciador digital Rico Melquiades — confinado no reality A fazenda 13 , da Record TV. Manuel era policial militar reformando e foi morto em julho de 2017, aos 54 anos.



A informação foi revelada na manhã desta quarta-feira (27/10), de acordo com o portal UOL , porque o suspeito chegou ao Sistema Prisional Alagoano para ficar à disposição da Justiça. A apreensão ocorreu no município de Garanhuns, no estado de Pernambuco, onde o suspeito, identificado como Lucas Eduardo dos Santos Silva, morava. O suspeito completará 20 anos em novembro.

"O crime foi investigado em 2017 por outra equipe que não conseguiu encontrar o paradeiro dele, e depois que o Rico comentou sobre o caso lá no programa, começamos a receber várias denúncias de onde ele poderia estar. Ficamos no encalço das informações e conseguimos efetuar a prisão enquanto ele estava em casa com a companheira", informou o delegado Fábio Costa.

Rico falou algumas vezes sobre o pai dentro do reality show. De acordo com o influencer, a relação dos dois não era das melhores.

Aline perguntou a rico sobre o pai dele e ele disse que o pai batia na mãe. Rico também falou que nunca imaginaria q teria as coisas q tem hoje #AFazenda pic.twitter.com/nu4UrcGFJS — UELLITOR (@uellitor) October 15, 2021

As investigações apontam que o crime ocorreu porque Manuel Araújo mantinha um relacionamento com a mãe do suspeito que, na época do atentado, ainda era menor de idade.

"A vítima era um policial militar reformado e mantinha um relacionamento com a mãe do suspeito, que era menor de idade e envolvido com o tráfico de drogas. Ele já havia ameaçado Manuel Araújo inúmeras vezes, até que concretizou as ameaças de morte", explicou Fábio Costa.