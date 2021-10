Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (29/10)

OQ Oscar Quiroga

Ressalta tua beleza



Data estelar: Lua quarto minguante em Leão.



Veste tua melhor roupa, mesmo que, do ponto de vista formal, não tenhas nenhum compromisso importante. Neste caso, vestir tua melhor roupa não serviria para te apresentares a ninguém, mas para que tua alma se sinta confortável e segura dentro do invólucro instrumental, que chamamos de corpo físico.



Se for o caso, usa maquiagem, ou aproveita para ir ao salão e fazer as unhas, aparar os cabelos, tudo para te olhares no espelho e tua alma enxergar uma forma agradável.



Ressalta tua beleza com quaisquer artifícios que conheças, porque todo ser humano é capaz de brilhar, de viver o momento em que causa um impacto positivo e magnético em seus semelhantes.

Usa isso ao teu favor hoje.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Reserve mais tempo do que o habitual para buscar e obter o regozijo que sua alma precisa experimentar, de modo a continuar imaginando que a vida vale a pena, porque penas continuará havendo, mas há de haver regozijo também.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ponha ordem nos lugares por onde você transita habitualmente, porque com um toque de beleza sutil, de limpeza e de aromas atraentes, muito regozijo será obtido. E que outra coisa sua alma desejaria que o regozijo?



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tratar as pessoas com cordialidade e falando com suavidade, com certeza isso faria com que o ambiente pelo qual você transita se tornasse muito mais receptivo às suas demandas. Procure usar esta estratégia agora.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Sua natureza faz com que os ânimos e humores se alternem de maneira caótica, sem prévio aviso, e em muitos casos, as pessoas próximas não sabem o que fazer, porque se surpreendem com essas mudanças frequentes.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça o que seja do seu gosto, mas também preste atenção para que a prática do seu gosto não se transforme no desgosto de quem estiver por perto, porque dessa maneira nem você nem ninguém desfrutaria de coisa alguma.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Cuide para não abrir o jogo de seus recursos, porque mesmo que você precise de alguma orientação, isso não significa que você deva contar tudo. Estenda uma cortina de sigilo sobre a administração de seus recursos.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Fantasia ou pressentimento? A única maneira de verificar a diferença do que acontece na imaginação, é você se atrever a dar os passos necessários na direção que ela aponta, comprovando sensorialmente o que acontece.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Ainda que você não saiba o que fazer, mesmo assim entrar em ação é a única maneira segura de você conseguir superar o excesso de ideações que congestiona a alma. Agir, errar, consertar, agir de novo, e assim vai.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tenha em mente que este é o momento do ano em que sua alma está mais vulnerável, até desanimada com o andar da carruagem. Por isso, quanto menos você se expor, mais constrangimentos você poupará. Isso é melhor.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tudo que de arriscado você queira fazer, há de acontecer num ambiente minimamente controlado, que proteja você de perigos exagerados. É tentador cometer loucuras, mas há algumas que são muito destrutivas.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há, evidentemente, relacionamentos mais importantes do que outros, inclusive porque alguns são de nosso gosto, enquanto outros só nos produzem desgosto. Porém, se os relacionamentos existem, algum valor têm.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É desnecessário buscar condições sofisticadas para obter regozijo. Há questões que fazem parte da rotina que, se redescobertas, brindariam a você com enorme regozijo. Envolva seu coração nos afazeres habituais.