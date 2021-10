Novelista Silvio de Abreu é contratado pela HBO Max

CB Correio Braziliense

(crédito: Zé Paulo Cardeal/TV Globo)

O novelista Silvio de Abreu, autor dos sucessos Guerra dos sexos, A próxima vítima e Rainha da sucata, é o novo nome no time da HBO Max. Segundo comunicado enviado à imprensa pela HBO Max, Silvio vai acompanhar o desenvolvimento das telesséries da plataforma de streaming, função similar à que ele vinha desempenhando na Globo, emissora na qual trabalhou por 43 anos. Isso quer dizer que Silvio será o que o mundo das séries costuma chamar de showrunner.

Na nova função, o autor trabalhará diretamente com os autores e diretores latino-americanos. A ideia é que as telesséries da HBO Max sejam produções com estrutura narrativa moderna e de, no máximo 50 capítulos, formato mais próximo das minisséries do que das novelas. O objetivo é desenvolver 100 produções exclusivas e originais da plataforma na América Latina em dois anos.

"Estamos muito confiantes no desenvolvimento desta nova área. Acreditamos na força do melodrama para atrair as audiências globais. Nosso objetivo é contar essas histórias com o ritmo das séries, com uma sólida estrutura narrativa e trazendo temas relevantes e urgentes. Silvio de Abreu – além de um grande parceiro e amigo - é, sem dúvida, um dos mais importantes nomes da dramaturgia do país. Com este novo núcleo seremos capazes de ampliar nosso foco para toda a América Latina e criar parcerias importantes não apenas no Brasil mas também em outros países como México, Colômbia e Argentina”, comenta a chefe do núcleo de telesséries para a América Latina, Mônica Albuquerque, em material de divulgação da contratação do autor.

“Estou muito feliz com esta nova caminhada e já me sinto em casa com um time tão competente, que já tive o prazer de conhecer em outras oportunidades. Criar narrativas e trazer temas relevantes que façam com que a audiência se envolva, se identifique e gere impacto na sociedade são combustíveis para este desafio que, tenho certeza, vai render muitos projetos incríveis”, afirma Silvio.