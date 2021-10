Irmão de Cauã Reymond será gêmeo dele em Um lugar ao sol

VN Vinicius Nader

(crédito: João Cotta/ TV Globo)

Cauã Reymond classifica os gêmeos Christian e Renato da próxima novela das 21h, Um lugar ao sol, como um dos grandes desafios da carreira dele. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (28/10), ele ainda revelou uma outra nuance do trabalho: a de mexer com as emoções dele.

Isso porque ele e o irmão na vida real, Pavel Reymond, dividirão os papéis quando Renato e Christian aparecerem juntos. Nas gravações era com Pavel que Cauã contracenava, mesmo que, no ar, veremos apenas Cauã. O ator se emocionou ao lembrar que, no leito de morte, a mãe deles pediu para que eles não se afastassem.

"Foi a Alinne Moraes que sugeriu meio que despretensiosamente que fosse o Pavel que me substituísse. Como namoramos por três anos, ela o conhecia. Foi certeiro porque, embora ele não tivesse a experiência técnica, ele me passava uma emoção diferente. Eu olhava e na minha frente estava o meu irmão", comentou Cauã.

O diretor da novela, Maurício Farias, concorda que foi uma escolha muito feliz. "Essa intimidade entre eles acabou fazendo parte do trabalho", completou.

Na época da gravação, Cauã postou uma foto nas redes sociais ao lado de Pavel. O clique chamou a atenção pela semelhança entre os dois.

Um lugar ao sol, de Licia Manzo, estreia em 8 de novembro, na faixa das 21h. Além de Aline e Cauã, o elenco tem nomes como Andreia Horta, Marieta Severo, Juan Paiva e Andrea Beltrão.