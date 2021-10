CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O GastroPUB Cão Veio apresenta, nesta sexta-feira (29/10), uma noite musical com Carol Antunes na voz e violão, acompanhada de seu parceiro Ian Enriques no cajon. A dupla apresenta um repertório recheado de clássicos.

Amy Winehouse, Beatles, U2, The Strokes, Pearl Jam, Pink Floyd, The Cranberries serão alguns dos sucessos internacionais da noite. Os nacionais ficam por conta de artistas bem conhecidos para quem é de Brasília, como Legião Urbana, Capital Inicial e Paralamas do sucesso.

O Cão Veio GastroPUB é de origem paulistana e chegou a Brasília em 2017. Em seu quadro de sócios estão o chef de cozinha e jurado do MasterChef Henrique Fogaça e Rodrigo Badaui, músico brasileiro e vocalista do CPM 22.

A casa tem programação variada de shows. Toda semana, de quarta a sábado, artistas se apresentam no espaço, sempre alternando o repertório. A decoração com iluminação baixa é intimista e lembra pubs londrinos.

O Gastropub abre as portas às 17h e oferece ao público uma carta diversa de drinks, divididos entre os clássicos e os autorais. Tem dose dupla de gin tônica das 18h as 20h30, gastronomia e muita música para o brasiliense curtir a sexta-feira.