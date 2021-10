Mostra de cinema exibe filme pela primeira vez fora da China

CB Correio Braziliense

O longa Baloon está na mostra organizada pelo Instituto Confúcio - (crédito: Instituto Confúcio/ Divulgação)

A Mostra de Cinema Chinês de São Paulo, organizada pelo Instituto Confúcio na Unesp, está de volta, depois de um hiato de quase dois anos devido à pandemia. A 6ª edição do evento ocorre entre 1º e 20 de novembro, de forma on-line e gratuita, e traz na programação 10 filmes, a maioria inédito no Brasil. Cada filme ficará disponível na plataforma

O evento abre com o filme Tudo ou nada do premiado diretor Zhou Hao, que será exibido pela primeira vez fora da China. Indicado ao Golden Goblet de melhor documentário no Festival Internacional de Cinema de Xangai e ao melhor documentário no FIRST International Film Festival, ambos na edição 2021, o filme explora a vida de duas pessoas de meia-idade que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e registra sua busca por redenção.

Zhou Hao também vai participar de uma masterclass ao, ao lado da estudiosa de cinema chinês da Universidade de São Paulo (USP), Cecília de Melo, com sessão de bate-papo.

A programação traz também trabalhos mais recentes de diretores consagrados, como o drama tibetano Balão, de Pema Tseden, que recebeu mais de 22 prêmios internacionais, entre eles um especial em Veneza, e Aves suburbanas de Qiu Sheng, indicado a melhor filme de estreia e Leopardo de Ouro da seção Cineastas do Presente no Festival Internacional de Cinema de Locarno.

Com a curadoria de Wang Yao, pesquisador-assistente do Instituto de Cultura Cinematográfica da China da Academia de Cinema de Pequim, os filmes abordam questões sociais ligadas ao zeitgeist atual, com o objetivo de alimentar o intercâmbio cultural entre os dois países e construir uma cultura de positividade.

6ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo

De 1º a 20 de novembro, pela plataforma do Cultura em Casa. Gratuita.