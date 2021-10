CB Correio Braziliense

E de repente, acordar com alegria, como se o mundo fosse maravilhoso e todas tuas dores tivessem desaparecido, como essa mágica que sobrevém após uma noite de pesadelo, que faz com que esse se perca nas brumas do esquecimento.



Bem, talvez essa mágica não aconteça, mas te garanto que tu podes preservar a alegria por decisão, a despeito de todos os perrengues que tenhas de administrar.

Preserva a alegria por decisão, por efeito de tua firme vontade e, assim, sem o perceber, começarás a praticar a ciência da despreocupação.

A despreocupação é muito importante, essencial diria Eu, durante todos os períodos de Lua Vazia.

Te despreocupa apesar de tudo e de todos.

ÁRIES: O grau de dificuldade que você experimentar não há de se tornar um foco de preocupação, porque isso apenas indica que seus pés estão no caminho escolhido, e que a cada momento você tem de provar suas habilidades.

TOURO: Esqueça as obrigações, cuide delas, mas sem consagrar todo seu tempo. Reserve momentos para seu regozijo, para seu prazer, para praticar tudo que sua alma precisa para continuar acreditando que a vida vale a pena.

GÊMEOS: O que puder ser finalizado, há de ter prioridade neste momento. Porém, isso não é algo que aconteça automaticamente, você precisa despertar e colocar tudo às claras, para definir as verdadeiras prioridades.

CÂNCER: No meio de todas essas coisas e pessoas que povoam sua rotina se encontra disponível a chance de viver aventuras inusitadas, que proporcionem resultados benéficos. Olhe sua rotina com novos olhos, olhos que buscam.

LEÃO: Ocupe somente uma parte do tempo aos assuntos materiais, para não se estender tanto nesses que acabem se transformando num foco de preocupação e ansiedade. Nada disso! Há mais vida para viver, tenha isso em mente.

VIRGEM: Tome as iniciativas pertinentes para que, como resultado delas, você tenha mais acesso à alegria e a um estado de graça peculiar. O bem-estar está disponível, mas ocorre no meio de um cenário complicado e confuso.

LIBRA: Mesmo que não seja possível você encontrar a companhia certa para compartilhar sua alegria, isso não deve se tornar uma nuvem que obscureça esse estado de graça. Se não houver ninguém para compartilhar, pior para o mundo!

ESCORPIÃO: Se for possível, reúna as pessoas com que sua alma se sente à vontade, porque transitando por entre elas, você irradiará seu brilho e magnetizará o que pretende resolver. O dia é mágico, não faça por menos.

SAGITÁRIO: Mantenha a bola no jogo, porque apesar de este não ser seu momento melhor, ainda assim, se a bola estiver em jogo, você vai encontrar formas e estratégias para superar as vicissitudes e seguir em frente.

CAPRICÓRNIO: No mundo das ideias, tudo é possível, barato e rápido. No mundo concreto costuma ser tudo o contrário disso. Equilibrar a experiência de vida entre as ideias e a devida realização, essa é a epopeia.

AQUÁRIO: Alguns riscos são atraentes, porque são o preço a ser pago por satisfações que, de outra maneira, seria impossível experimentar. Tudo tem um preço, sua alma sabe disso, com certeza. Escolha o preço que deseja pagar.

PEIXES: Bons momentos de compreensão mutua são impagáveis, e muito raros, portanto, quando acontecerem, faça o favor a si de aproveitar o movimento e colocar sobre a mesa os assuntos que, de outra maneira, provocariam conflito.