Xuxa critica Maurício Souza por declarações homofóbicas e manda "gados" se isolarem

PG Pedro Grigori

"O mais vergonhoso é saber que o 'gado' aceita e segue os preconceituosos, racistas, homofóbicos em nome de Deus e da pátria", escreveu a rainha dos baixinhos - (crédito: Reprodução/Instagram)

A publicação de teor homofóbico do jogador de vôlei Maurício Souza continua tendo repercussão. Neste sábado (30/10), a cantora e apresentadora Xuxa Meneghel comentou uma postagem sobre o caso no Instagram e detonou o jogador, que foi recentemente demitido do Minas Tênis Clube.

"O mais vergonhoso é saber que o 'gado' aceita e segue os preconceituosos, racistas, homofóbicos em nome de Deus e da pátria", escreveu a rainha dos baixinhos. Após a polêmica, Maurício Souza ganhou mais de dois milhões de seguidores no Instagram em pouco mais de três dias.

Comentário de Xuxa em postagem sobre Maurício Souza (foto: Reprodução/Instagram)

O comentário da Xuxa ocorreu em uma postagem do perfil Põe Na Roda sobre uma indireta que Maurício teria disparado contra Douglas Souza, jogador da seleção brasileira de vôlei masculino que é gay assumido. “Eu tinha 200 mil seguidores e agora tenho 700 mil. E, graças a Deus, eu não precisei ficar sambando em cima de cama, nem ficar desfilando na quadra para ganhar respeito e admiração de vocês", falou Maurício em um vídeo em que comemorava o aumento no número de seguidores.

Douglas fez sucesso nas Olimpíadas de Tóquio ao compartilhar vídeos nos bastidores da competição, onde aparecia dançando nos quartos e desfilando nas quadras. Douglas e Maurício trocaram farpas após a publicação homofóbica do ex-jogador do Minas.

Sobre o aumento no número de seguidores de Maurício, Xuxa sugeriu que os "gados" se isolem do mundo."O ideal seria se eles vivessem todos juntos em um lugar só (uma tribo" e deixasse nos vivermos em harmonia sem julgar nada nem ninguém, respeitando as nossas condições, escolhas, desejos", escreveu.

Entenda o caso



A polêmica começou quando Maurício fez uma publicação no Instagram criticando o anúncio da DC Comics de que o novo Superman, filho de Clark Kent e Lois Lane, é bissexual. "A é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar...", comentou Maurício Souza, ao republicar a imagem de divulgação dos quadrinhos.



Após pressão dos patrocinadores, o Minas decidiu demitir Maurício. “Não aceitamos manifestações homofóbicas, racistas ou qualquer manifestação que fira a lei. A agremiação salienta que as opiniões do jogador não representam as crenças da instituição sócio desportiva”, escreveu o time em nota.