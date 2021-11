Viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra ganha buquê de admirador secreto

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

Deolane Bezerra, a viúva de MC Kevin , foi pega de surpresa e surpreendeu os fãs ao mostrar que ganhou um buquê gigante de rosas de um admirador secreto. A famosa estava comemorando o seu aniversário numa festa de família, nesta segunda-feira (1º/11).

A advogada resolveu fazer uma live em seu intagram para mostrar o momento marcante. Segundo o texto escrito pelo admirador, que foi lido por Deolane, eles já se conhecem há algum tempo, mas nunca tiveram qualquer relacionamento.

"Quando eu te vi pela primeira vez, lá em Cuiabá, e pude sentir a sua energia, soube que a nossa conexão seria muito intensa. Hoje eu quero lhe parabenizar por tudo o que você é: mulher, guerreira, batalhadora, vencedora, linda e de um coração enorme! Esta é apenas mais uma lembrança para mostrar o quando você é especial para mim e o quanto te admiro em cada detalhe. Menos no cigarro. Se eu tiver arrancado ao menos um sorriso seu por esta surpresa, já valeu muito. Parabéns, Abençoado é o dia primeiro de novembro”, leu a digital influencer e advogada para os presentes no local.

Um remetente anônimo assinou a carta e, durante a live, a doutora ficou 'para lá' de sem graça e muito curiosa para descobrir quem é o homem apaixonado. Vale lembrar que no dia três de novembro, Deolane fará uma mega festa para comemorar o seu aniversário. A comemoração de seus 34 anos contará com diversas atrações musicais e uma das que já estão confirmadas é a dupla Simone & Simaria, que irão animar seus 400 convidados, de acordo com Leo Dias.

Ainda nesta segunda-feira, a nova influenciadora do "pedaço", Deolane Bezerra, já possui mais de 11 milhões de seguidores no instagram e compartilhou uma série de felicitações que recebeu. Além disso, fãs foram até a porta da sua casa para também dar parabéns.

Os parentes e amigos mais próximos fizeram questão de preparar uma surpresinha para a advogada, que a deixou toda emocionada.

Deolane Bezerra ganha festa de aniversário surpresa (foto: Reprodução/Instagram) (foto: Reprodução/Instagram)

"Parabéns pra mim. Parabéns por ser quem eu sou… agradeço ‘a mim’ mesma por não me envergonhar e mais ainda por ser amor. Eu sou merecedora de tudo que Deus me proporciona mesmo", escreveu Deolane.