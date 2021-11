Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (4/11)

OQ Oscar Quiroga

A destruição



Lua Nova em Escorpião.



Destruir o mundo que detestas não é garantia de que, depois, te dediques a construir algo melhor.

A destrutividade é uma paixão muito peculiar, que arvora o argumento maravilhoso de se lançar à guerra em nome de um ideal, pela visão de um mundo perfeito, mas que raramente pratica esse ideal, apenas vive lutando contra demônios e obstáculos.



Lutar contra as sombras, curar as feridas, cancelar crenças limitantes, tudo isso parece tão nobre, mas na prática te desvia o olhar da verdadeira luta que precisas empreender.



Tua luta nunca há de ser contra nada nem contra ninguém, tua luta incansável há de ser a favor dos teus ideais.



Isso, sim, fará alguma diferença.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sempre dará um nó na barriga diante de circunstâncias difíceis, mas se você analisar bem o sentimento, perceberá que não é nenhuma profecia negativa, apenas é um aviso para sua alma se preparar e lutar devidamente.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Bons relacionamentos não brindam sempre com prazer e sossego. Bons relacionamentos servem para sua alma conhecer limites e dar de cara com impedimentos que serviriam para evitar desgraças ulteriores. Bons relacionamentos.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os ingredientes estão todos aí, só falta você os aproveitar e misturar nas proporções certas para colher os resultados pretendidos. De novo, os ingredientes estão todos aí, você não precisa buscar mais, só aproveitar.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Faça o que você deseja, como sempre, só que dessa vez não tente enganar sua própria alma com argumentos que fazem parecer que você se sacrifica e deixa de lado seus desejos. Sinceridade é essencial no caminho.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É tudo muito intenso neste momento, e por isso sua alma precisa tomar cuidado para não perder a paciência com pessoas e assuntos que, ainda, requerem uma administração delicada, sem que se force absolutamente nada.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Um dia tenso, mas produtivo, se você mantiver a cabeça no devido lugar. A tensão não é negativa, porque prepara seu corpo e alma para a ação que, se estivesse no total sossego, com certeza não iria acontecer. É assim.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Sua alma está segura como nunca e, por isso, o momento é de ação, se atirando ousadamente na direção de suas pretensões, se esquecendo temporariamente de quaisquer dilemas. A aventura da vida está disponível. Aproveite.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Está tudo ao seu favor, por isso mesmo não é necessário usar nenhum tipo de força ou imposição para deixar isso claro, apenas agir em nome de suas pretensões, sem atropelar ou passar por cima de ninguém. Apenas agir.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ainda que emoções misturadas confundam sua percepção, mas que, evidentemente, pela própria confusão você não tenha noção do erro que pode cometer, mesmo assim sempre resta uma faísca de lucidez. Procure.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Estar sempre com as pessoas que gostam de você é muito bom, mas assim você arrisca ter uma avaliação nada objetiva sobre seu comportamento. Você precisa ouvir o contraditório, você há de saber dos contrastes.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nada do que foi, será, como reza muito bem a música. Nada do que foi é prudente repetir, diria Eu. A questão é você tocar a bola para frente e agir dentro de um jogo todo novo, com regras diferentes das habituais.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O entendimento é quase telepático, mas melhor não confiar nesse, porque entre as pessoas há necessidade de efetuar algum registro de tudo que fizer parte de qualquer tipo de entendimento. O registro ajudará muito.