(crédito: Divulgação/Editora Os Semeadores)

Em parceria com a editora Os Semeadores, o escritor imortal Earle Bastos Matos, cadeira n° 63 da Academia de Letras do Brasil/DF (ALB/DF), lançará, nesta sexta-feira (5/11), o livro O líder gestor - fundamentos da liderança gestora. O evento de lançamento ocorrerá no restaurante Carpe Diem CCBB, às 19h.

De acordo com o André Pullig, presidente da ALB/DF, a obra é o grande legado que os autores Dorosnil Alves Moreira, Earle Bastos Matos e Fábio Robson Casara Cavalcante deixarão para a posteridade.

O público-alvo da obra são os leitores que pretendem transcender os modelos tradicionais da liderança e da gestão para o nível de complexidade que o mundo atual exige, com uma abrangência holística e sistêmica.

Serviço

Lançamento do livro O líder gestor - fundamentos da liderança gestora

Carpe Diem CCBB (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 1, Conjunto 22 - Asa Sul, Brasília - DF). 5 de novembro, às 19h.