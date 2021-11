Bolsonaro vira piada por confundir político com o humorista Jim Carrey; veja vídeo

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: EVARISTO SA)

Nesta última segunda-feira (01/11), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foi motivo de piada em um talk show norte americano. No momento da abertura do The Late Show, o apresentador Stephen Colbert fez piada com o fato do presidente ter confundido o enviado dos Estados Unidos para assuntos climáticos, John Kerry, com o ator e humorista Jim Carrey, durante uma entrevista na Itália.

Bolsonaro se encontrava em Anguillara Vêneta, cidade localizada na região do Vêneto, onde o bisavô dele nasceu, para receber o título de cidadão honorário, quando comentou sobre a reunião com o ex-senador norte-americano. "Sim, conversei com o Jim Carrey também, alguma coisa reservada. Desculpa, não posso falar com vocês", disse aos jornalistas.

"Muita gente acha que ele quis falar o enviado americano para o Clima, John Kerry, mas eu acho que ele quis dizer Jim Carrey" , brincou Colbert , arrancando risos da plateia. Em seguida, o apresentador concluiu a piada fazendo trocadilhos com títulos de filmes estrelados pelo humorista canadense para tirar sarro do presidente do Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jair M. Bolsonaro (@jairmessiasbolsonaro)

"Vários países prometeram reduzir suas emissões de carbono, mas eu digo: 'O Mentiroso'. Para acreditar nisso você precisa ser 'Debi e Loide'. Nem o 'Todo Poderoso' vai nos ajudar se nós não salvarmos a Terra do 'Brilho Eterno [de Uma Mente sem Lembranças]', todos no '[O] Mundo de Andy', sem falar no que vai acontecer nas calotas polares em 'Os Pinguins do Papai'. Se não resolvermos essa crise, vamos nos arrepender '[Batman] Forever' (para sempre)" , concluiu o apresentador.

Bolsonaro aparece no Talk Show de maior audiência dos Estados Unidos, o do maravilhoso Stephen Colbert.



Orgulho do nosso presidente! ???????????????????????? pic.twitter.com/dbSinZHQAj — CPI DOS MEMES (@cpidosmemes) November 3, 2021

Infelizmente, esta não foi a única gafe cometida pelo presidente. Em outra ocasião, ele contou ter pisado no pé da chanceler da Alemanha, Angela Merkel , após um encontro que definiu como "excelente" .

"Eu dei uns passos em retaguarda e acabei pisando no peito do pé dela. Aí ela olhou para mim e falou: 'só podia ser você!", disse Bolsonaro.