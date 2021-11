Maitê Proença fala pela 1ª vez sobre romance com Adriana Calcanhotto

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Maitê Proença quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre sua relação com Adriana Calcanhotto , e rasgou elogios a cantora e compositora, após burburinhos sobre um possível romance entre as duas.



Em entrevista à jornalista Chantal Brissac , do site 29 Horas , a atriz foi questionada a respeito do namoro.

"Em março, você escreveu que buscava um amor, alguém que soubesse velejar, e hoje está feliz ao lado da cantora e compositora Adriana Calcanhotto. Que ventos trouxeram esse novo amor?", questionou a repórter.

"Eu estava brincando quando disse que procurava alguém, nem seria possível fazer experiências amorosas no meio de uma pandemia, sem vacinas. E a Adriana é adorável, única, mas não sabe velejar. Nem eu. Estamos aprendendo sobre os ventos com barquinhos de papel", brincou a artista .

Em setembro de 2021 , o nome da veterana esteve em alta nas redes sociais após rumores sobre o suposto romance com a produtora musical Adriana Calcanhotto .

Na época, a revista Veja afirmou que elas já circulavam juntas em "jantares, reuniões, rodas de violão e pequenos encontros nas casas dos muitos amigos que já tinham em comum".

A especulação foi reforçada devido as interações entre Maitê e Adriana na web. Pelo que parece, elas teriam se aproximado por intermédio do empresário Zé Maurício Machline , ex-namorado da atriz e amigo de ambas, serviu de cupido para o suposto relacionamento.



Na ocasião, Proença respondeu algumas perguntas dos internautas nas redes e notou que muitos queriam saber mais sobre os boatos do namoro. Ela então se posicionou e falou a respeito.



"Tem uma gente me perguntando umas coisas que, no fundo, eu não sei responder. Mas, eu escrevi um negócio que tem a ver com as circunstâncias e que, talvez, possa ajudar essa gente, responder algumas questões. As pessoas são tão curiosas, né? Elas gostam de colocar as coisas em caixinhas, resolver, deixar tudo pronto, de saber", disse Maitê.