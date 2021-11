Mercado Cobogó promove feira de cerâmica neste sábado (6/11)

CB Correio Braziliense

(crédito: Andréa Alfaia)

O Mercado Cobogó, localizado no Setor de Habitações Coletivas e Geminadas Norte, na Asa Norte, promove neste sábado (6/11), a feira e mostra de cerâmica com trabalhos de treze artistas brasilienses. Os trabalhos ficarão expostos na área externa do mercado e o evento está previsto para começar às 10h seguindo até as 20h.

A primeira edição do evento, realizada em agosto, recebeu um número semelhante de ceramistas e incentivou o público a consumir e valorizar a arte sustentável, representada na cerâmica. Para a segunda edição, os idealizadores também pensaram em sustentabilidade. Os materiais utilizados nos trabalhos artísticos são encontrados na natureza, a terra filtrada, vira argila. Cinzas, areia, argila e óxidos bem dosados, tornam-se esmaltes ou engobes exclusivos. Já as ferramentas, são feitas de metal e madeira, em sua maioria.



As peças expostas podem ir ao forno a gás ou elétrico, micro-ondas e também à lava-louças. Nesta edição os artistas participantes são: Alfaia Cerâmica, Amor Im Cerâmica, Ana + Flávia, Ateliê Ara, Bento Arts, Cerâmica Lunar, Mica Cerâmica, Cris Martim, Esbarro Cerâmica, Fernanda Vasconcelos, Flavia Pinto, Luciana Cosati e Seu Barromeu.





PROGRAMAÇÃO:



2º Cobogó de Cerâmica



Local: Mercado Cobogó na SCRN 704/5 Norte

Dia e horário: Sábado, 6 de novembro, das 10h às 20h

Ingresso: Entrada franca

Classificação indicativa: Livre