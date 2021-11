Saúde vem no automático

LS Liana Sabo

Sócio da franquia Club Life to Go — extinta antes mesmo de completar 25 lojas no Brasil, em Portugal e nos Estados Unidos, como queriam os fundadores —, o empresário brasiliense Gabriel Bereohff (foto) não desistiu da proposta gastronômica e lançou a marca The Healthy no mesmo espaço da anterior, Bloco C da 103 Sul, já que o contrato de aluguel da loja tem duração de cinco anos. Com um conceito semelhante, que privilegia a venda de alimentos saudáveis e práticos, o novo empreendimento está assentado nos serviços de delivery e take out, que representam 90% do faturamento.

Diferente de qualquer outro estabelecimento, o bistrô natural tem apenas 20 lugares e nenhum garçom. Na entrada, há um totem no qual são digitados os pedidos de comida, bebida e pagamento por cartão, mas, é claro, você não estará abandonado, há sempre algum atendente por perto, como a Carliane, para lhe ajudar a navegar no aparato. Daí, é só esperar que venha o prato ou os sabores embalados na cozinha de finalização.

"Aqui tudo é fresco, os únicos produtos industrializados são o sal, azeite e alguns insumos naturais, como xantana e xilitol", adianta Gabriel, que gostou tanto do ramo, quando se associou ao casal de primos Saulo e Juliana Sarmento para tocar o Club Life to Go, que decidiu cursar gastronomia no Iesb, onde se formou em 2018. Daí ter elaborado agora o cardápio com algumas receitas da marca anterior e as novas criadas por ele. Também são proprietárias do The Healthy, as irmãs Vanessa e Ludmila Medeiros, que não tem o tempo disponível do primo Gabriel.

Castanha de caju

Embora focado em baixas calorias e na dieta low carb, o menu é amplo e diversificado. Há oito proteínas, como frango, carne, peixe, oito molhos e oito crostas, mais 15 acompanhamentos, como purê de banana da terra, cuscuz de quinoa, farofa de castanha de caju, couve manteiga e pimenta biquinho, entre outros, num total de 143 itens com os quais você pode montar até 70 combinações diferentes.

Dentre os mais pedidos, estão a deliciosa panqueca de massa verde de espinafre, recheada de carne moída com molho de tomate caseiro e cuscuz de quinoa (R$ 38), o falafel (foto) de grão-de-bico com molho de hortelã e risoto de abóbora (R$ 42), o medalhão de mignon com crosta de amêndoas e nozes e molho funghi escoltado por risoto de couve-flor (R$ 52); o salgado de frango empanado e recheado de muçarela de búfala e cream cheese (R$ 15), além de lasanha de abóbora e abobrinha, saladas e sanduíches.

O ingrediente que mais encantou o chef na elaboração do menu foi a castanha de caju, "oleaginosa com o maior percentual de gordura boa, cujo sabor característico é o que melhor harmoniza com os demais ingredientes", afirmou Gabriel. The Healthy funciona de segunda a sexta, das 11h às 21h, e sábado, das 11h às 15h. Telefone: 99194-9309. Encomendas pelo Ifood.

Parrilla à mostra

Vai se chamar Mercado del Puerto a mais nova parrilla da cidade na esquina do Bloco A da 104 Sul, que recebe o nome numa alusão direta ao encantador espaço gastronômico junto às águas do Rio da Prata, em Montevidéu. "A ideia é inaugurar a casa em dezembro", prevê o sócio-proprietário Fernando Matos (foto). Não se trata de um estranho no ninho, pois o empresário já foi dono de pequenos restôs em shoppings, extintos na pandemia, mas a experiência na gestão desse tipo de casa vem do sócio Rogério Frota, dono de uma parrilla em Imperatriz, do Maranhão. Foi lá que estreou o parrillero uruguaio Carlos Homero Dondi, que atravessou o país para levar a sua arte até o norte, depois de fazer sucesso em Porto Alegre na Parrilla del Sur. De qualquer ponto do salão, o comensal poderá ver o preparo dos cortes assando na brasa, garante Matos, antecipando detalhes do projeto assinado pela arquiteta Karla Amaral.

Formiga alimenta

No momento em que é exigida uma gastronomia mais sustentável, a Universidade de Barcelona será sede da segunda edição do Congresso Mundial de Ciência e Cozinha (Science & Cooking World Congress), que se realiza durante os dias 8 a 10, na cidade catalã com a presença de chefs do mundo inteiro, inclusive dois brasileiros: o paulista Jefferson Rueda, da Casa do Porco, 17º lugar no ranking dos 50 melhores restaurantes do mundo em 2021, e a amazonense Elisângela Valle (foto), do Tambaqui de Banda, de Manaus, que falará sobre a importância da formiga na alimentação. Há dois meses, a chef causou sensação ao desenvolver o prato, de inspiração indígena, quinhampira com formigas, uma espécie de risoto servido na mostra Amazônia de Gastronomia, que teve lugar no Congresso Nacional. "É exótico, mas tem sabor refinado", comentou, na ocasião, a senadora Kátia Abreu.

Primeiro aniversário

Faz um ano que a Seleve, marca mineira de panificados especializada em produtos saudáveis sem glúten e sem lácteos, aportou em Brasília. Capitaneada por Paulo Frias, sócio da grife que aqui se tornou dono da franquia instalada no Bloco H da 702/703 Norte, Seleve atua em várias frentes. Além dos produtos embalados, há atendimento de mesa e balcão com sanduíches, pratos executivos, tortas, cafés, sucos e saladas em bonito ambiente de 160 metros quadrados. Vale a visita. Pedidos pelo WhatsApp 99932-9683.

Vinho orgânico

Da união dos nomes de seus fundadores, Arean e Sanches, surge Aresan, vinícola espanhola com 160 hectares de vinhedos próprios localizados a 750m de altitude com condições ideais para o cultivo orgânico. É o que acontece na produção de vinhos certificados desde 2018. Trazidos pela Cantu, chegam aqui com o selo Orgânico Brasil, como o Aresan Cabernet Franc orgânico e o Aresan Tempranillo orgânico, ambos por R$ 119,90 cada. Desde maio a Cantu passou a fazer parte da Wine.com.br, líder no ranking de importadoras brasileiras.