Whindersson Nunes rebate acusação de deixar a sua ex após perda de filho

Na última quarta-feira (03/11), o humorista Whindersson Nunes perdeu a paciência e rebateu o comentário de um seguidor no twitter que comentou sobre as separações do humorista e do seu filho, João Miguel, que morreu dois dias após o seu nascimento prematuro de 22 semanas.

Vale lembrar que, João é fruto do relacionamento com a ex-noiva Maria Lina Deggan .

"A mulher só serve para o Whindersson se der um filho pra ele. Caso contrário, ele larga a mulher do jeito que ela tá", escreveu um internauta.

"Você tá falando da minha maior dor como se fosse uma novela pra você, fala da morte do meu filho como um capítulo. E na sua novela, sou o cara que quer um filho a todo custo. Mas isso é só na sua cabeça, espero que as pessoas tenham com você um senso que você não tem", rebateu Whindersson.



Você tá falando da minha maior dor como se fosse uma novela pra você, fala da morte do meu filho como um capítulo, é na sua novela eu sou o cara que quer um filho a todo custo. Mas isso é só na sua cabeça, espero que as pessoas tenham com vc um senso que vc não tem. https://t.co/f6DBSaqHM0 — Whindersson (@whindersson) November 4, 2021

A crítica começou após o humorista participar do Podcats, comandado por Virgínia Fonseca e Camila Loures . Na entrevista, Whindersson falou sobre a possibilidade de ter servido de inspiração para a canção Penhasco , de sua ex-mulher, Luísa Sonza .

"Eu achei que não joguei ninguém de penhasco, não [risos]. Cada qual acha para si, né, eu sou uma pessoa. Não acho, mas entendo o que ela quis dizer. Entendo o que a galera fala de eu não ter falado. Sabe aquela parada de você olhar e ‘ah, eu entendi o que o povo quer dizer, se você tivesse feito alguma coisa…'", completou ele, sobre os ataques de haters que Luísa sofreu nas redes sociais.

E a vida é só uma vez pra quem nasceu entender

Que o passado se perde, futuro a gente não vê

Que o trem da vida é agora e não marca dia e nem hora pro passageiro descer — Whindersson (@whindersson) November 4, 2021

Maria Lina fala sobre separação com Whindersson Nunes



Maria Lina concedeu uma entrevista para a revista Marie Claire e abriu seu coração para falar dos últimos momentos ao lado do filho. A jovem ainda revelou que a decisão de acabar o relacionamento com Nunes não veio dela.

"Um pouco depois (da partida do bebê), Whindersson e eu nos separamos. Não foi uma escolha minha. Por mim, isso não teria acontecido. Foram meses de muito sofrimento, né? Primeiro perdi meu filho, e depois a pessoa que estava do meu lado, o pai do João Miguel, que escolheu sair da minha vida. Foi difícil para mim como mulher", desabafou.