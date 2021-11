CB Correio Braziliense

Nova faixa do U2 estará na trilha sonora do filme 'Sing 2' - (crédito: Reprodução)

A banda U2 lança o single Your song saved my life, primeira faixa lançada pela banda desde 2019. O single faz parte da trilha sonora do filme Sing 2, que tem lançamento previsto para o dia 17 de dezembro. A música está disponível em todas as plataformas digitais.

O filme Sing 2 é uma produção dos estúdios Illumination, Universal Pictures e Republic Records. A banda U2 apresentou a nova faixa em seu perfil oficial no TikTok, antes da primeira apresentação oficial, realizada por Jo Whiley, da BBC Radio 2, na noite de quarta-feira (3/11).

A banda U2 já contribuiu para trilhas sonoras de outras produções cinematográficas e foi indicada ao Oscar duas vezes, na categoria Melhor Canção Original, pelo filme The hands that built America e Ordinary love.