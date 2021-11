Taylor Swift desbanca Obama e se torna a mais influente do Twitter em 2021

PG Pedro Grigori

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A cantora norte-americana Taylor Swift é a personalidade mais influente do Twitter em 2021, segundo o Brandwatch. A artista vencedora de 11 prêmios Grammy deixou para trás o primeiro ministro da Índia, Narendra Modi, o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, a cantora Katy Perry e o bilionário Elon Musk.



O site classificou as 50 contas mais influentes em 2021, e não apareceram brasileiros no ranking. Pelo segundo ano consecutivo, os artistas musicais foram os mais influentes na plataforma, com 54% dos perfis listados. Apresentador de televisão ficou sem segundo, seguido por políticos, atletas e empresários.

De acordo com o Brandwatch, a pandemia pode ter feito o interesse em perfis de políticos diminuir. “Os dados sugeriram que os consumidores procuraram lidar com o estresse infligido pela pandemia distraindo-se com serviços de assinatura e streaming”, pontuou.

Confira os 20 mais influentes:

#01 Taylor Swift (cantora)

#02 Narendra Modi (político)

#03 Katy Perry (cantora)

#04 Elon Musk (empresário)

#05 Barack Obama (político)

#06 Cristiano Ronaldo (atleta)

#07 Ariana Grande (cantora)

#08 Lady Gaga (cantora)

#09 Ellen DeGeneres (apresentadora)

#10 Kim Kardashian (influencer)

#11 Bill Gates (empresário)

#12 Jennifer Lopez (cantora)

#13 Justin Bieber (cantor)

#14 Rihanna (cantora)

#15 Selena Gomez (cantora)

#16 Justin Timberlake (cantor)

#17 Shakira (cantora)

#18 Jimmy Fallon (apresentador)

#19 LeBron James (atleta)

#20 Miley Cyrus (cantora)

Segundo o Brandwatch, a lista não foi formada tendo em vista apenas o número de seguidores, curtidas e retuítes. A partir da plataforma Brandwatch Audiences, o site pesquisou os tweets com alta influência e criou uma pontuação. “O público classifica as contas do Twitter de acordo com uma seleção de critérios que, somados, criam sua pontuação de influência. Esta é a nossa medida de quão influente uma conta é ao longo do tempo, com base no nível de envolvimento genuíno que estão criando”, explicou o site. Confira a lista completa.