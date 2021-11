Manu Gavassi anuncia lançamento de álbum visual pelo Disney+

PG Pedro Grigori

Manu Gavassi anunciou o lançamento de Gracinha, quarto álbum de estúdio da cantora e ex-BBB. E os fãs podem esperar uma grande produção. Pelas redes sociais, Manu contou que o projeto será um álbum visual — todas as faixas do disco vão receber videoclipes.

Além de cantar e escrever todas as músicas do álbum, Manu é creditada como idealizadora, roteirista e co-diretora do projeto. Gracinha chega às plataformas de áudio no dia 12 de novembro, e em 26 de novembro o projeto visual estreia exclusivamente no Disney+. “Diretamente dos meus sonhos, pra tela de sua preferência”, escreveu a cantora no anúncio do disco no Instagram.







Lucas Silveira, da banda Fresno, e Lucas Lima, da Família Lima, assinam a produção do disco e a trilha sonora do projeto audiovisual. Os dois Lucas dividiram o palco do MTV Miaw deste ano com a Manu, onde cantaram juntos a faixa Subversiva. Eles também tocam instrumentos no videoclipe da faixa.