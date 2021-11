Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (7/11)

OQ Oscar Quiroga

Despreocupação



Data estelar: Lua Vazia das 10h45 até 22h04, quando ingressa em Capricórnio.



Ainda bem que é domingo! O que poderia dar errado com a Lua Vazia de hoje se não há compromissos nem tampouco uma agenda objetiva para cumprir? Pois então, mesmo assim muita coisa pode dar errada!

Você faz um pedido de entrega de comida e vai para outro endereço, ou o conteúdo é diferente do requisitado.



Agregando-se a qualquer incidente desses está também o mau humor silencioso e latente das pessoas próximas, ou mesmo o teu, que promove reações desrespeitosas ou agressivas sobre assuntos que nem mereceriam essa carga emocional.



Graças ao céu, toda Lua Vazia é uma chance de praticarmos a sagrada ciência da despreocupação, rindo à toa e agregando leveza a tudo.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Anote suas lindas ideias, porém, não se entusiasme ao ponto de pretender que tudo aconteça de imediato. As lindas ideias precisam ser amadurecidas, porque não há para você, neste momento, uma saída imediata disponível.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Prefira o sossego, porque hoje é um dia enganoso. Você pode agir tendo a certeza de que tudo dará certo, e que é tudo muito fácil, e aí, quando as coisas são postas em marcha, o cenário que se apresenta é bem diferente.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nem tudo é aroma atraente de rosas nos relacionamentos, porque às vezes as tensões ficam tão evidentes, e ocupam tanto espaço, que não sobre nada para apreciar. Isso, porém, não há de se tornar a nota dominante.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Passe por este dia sem nada exigir, mas se preparando para o que der e vier, porque num dia como hoje, daria e viria muita coisa, mas com certeza, nada dentro do que sua alma planejar, tudo diferente, tudo muito louco.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Dá para passar bons momentos, se você não tiver exigências nem tampouco pretender que tudo aconteça de acordo com suas determinações. Dá para passar bons momentos com leveza, e com a alma aberta ao que der e vier.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se você não se sentir à vontade nos lugares em que normalmente sua alma e corpo descansariam despreocupadamente, procure se movimentar e sair em busca de uma condição que lhe brinde com conforto e segurança. Isso sim.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Melhor não tocar em assuntos delicados, ainda que sua alma tenha a melhor das vontades. Melhor não tocar em assuntos delicados para não provocar reações surpreendentes, e não no melhor sentido da palavra. Melhor não.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Exigir que tudo aconteça de acordo com suas determinações é o mesmo que pedir para tudo se desorganizar, e você perder o controle da situação. Hoje é um dia que seria melhor passar sem nada exigir. Melhor.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Preserve sua independência sem ter de jogar na cara de ninguém isso, como se para você ser livre sua alma tivesse de deixar claro que, ao mesmo tempo, se sente amarrada pelos relacionamentos. Isso não seria justo.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Silêncio e distância, adote essas atitudes e você poupará muito perrengue, porque num dia como hoje, as pessoas andam desorientadas, mas ao mesmo tempo certas de que o problema não é delas. Louco, né?



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se as pessoas andam desorientadas e, sem saber a razão disso, reagem agressivamente a situações que, de outra maneira, seriam apenas leves e inofensivas, então procure não colocar mais lenha nessa fogueira. Distância.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nada do que poderia dar errado qualquer dia, durante a Lua Vazia, mesmo sendo domingo, pode dar errado. Porém, isso não precisa ser uma desgraça, mas motivo de risadas, para quebrar o encantamento do mau humor.